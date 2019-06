El presidente y el entrenador dieron algunos detalles de lo que se viene

12/06/2019 - 00:46 Deportivo

La Superliga es el nuevo desafío de Central Córdoba. Llegar al peldaño más alto del fútbol argentino fue muy sacrificado para el “Ferro”, que hace apenas dos años estaba en el Federal A, dos categorías más abajo. Por eso, ahora lo primordial será mantenerse. Y para eso, lo primero que se requiere es incrementar cuatro veces el presupuesto. “Estimamos un presupuesto que cuadriplica lo que manejamos en la B Nacional. La idea es trabajar en un presupuesto muy parecido a equipos de nuestra condición. Si bien es cierto que hay algunos que ya vienen jugando, la idea es trabajar con un presupuesto parecido a un Atlético Tucumán, un Aldosivi o un Patronato de Paraná”, contó el ingeniero José Félix Alfano, presidente “ferroviario”, en su visita al programa Libertado de Opinión, que se emite por Canal 7 Santiago.

“Estamos con todo listo para generar ese presupuesto. Esto incluye el aporte de la televisión, del Gobierno de la provincia y demás sponsors que esperamos sumar”, agregó.

“La aspiración es mantenernos en la categoría, sabemos el salto cualitativo que significa pasar de la B Nacional a la Superliga, es muy alto. Tenemos que ser prolijos con los números, que sean los correctos para que el club funcione y podamos proyectar un par de años y no pensar solamente en este año”, prosiguió.

En diálogo con el conductor Rogelio Yapur, Alfano también se refirió a la infraestructura. “Tuvimos una inspección de la AFA hace dos o tres semanas. Nosotros hemos trabajado mucho en este último año, dándole seguridad al espectador. Esa era una premisa nuestra, por eso trabajamos en barandas, paraavalanchas, alambrado. También trabajamos en los vestuarios, hicimos un gimnasio, sanitarios nuevos en cada una de las tribunas. Estamos muy conformes porque vemos cómo se ha superado la institución”, contó.

“Hoy estuvieron midiendo para colocar los suplementos de iluminación, vamos a duplicar la capacidad lumínica que tenemos”, agregó.

El campo de juego fue otro punto abordado: “Los ingenieros ya estuvieron trabajando para airear porque al campo de juego se lo va a resembrar. Y no se lo va a pisar hasta que juguemos el primer partido. Vamos a tratar por todos los medios de tener en forma permanente los predios que solíamos usar para entrenarnos, cosa de que preservemos nuestro campo de juego”

En el estudio también estuvo el entrenador Gustavo Coleoni. “El lunes ya tenemos que direccionar el nuevo tren en la búsqueda del objetivo, reformulando los objetivos y viendo las cuestiones del armado del nuevo plantel”, comenzó diciendo el “Sapo”.

“Tenemos que reforzar todas las líneas, con tres o cuatro jugadores por línea. Cómo mínimo necesitaremos doce refuerzos. Creo que hay tiempo, faltan 56 días para el inicio de la Superliga”, agregó.

El DT evitó dar nombres propios del futuro equipo. “Me ofrecieron jugadores, eso pasa siempre. Pero una vez que me siente a trabajar en el armado del plantel, las 18 horas por día, lo voy a armar al equipo. Es el lugar donde más cómodo me siento. No pasa tanto por la plata, lo más importante es en traer gente que nos pueda servir. A partir del lunes, y hasta el próximo fin de semana, ya voy a tener un bosquejo de lo que va a ser el nuevo plantel”, concluyó.