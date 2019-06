Figueras: “Cristina es la líder política más importante”

12/06/2019 - 01:15 Política

El novelista Marcelo Figueras acompañó a Cristina Kirchner en la presentación que hizo en el Fórum de su libro “Sinceramente”. Luego, el autor de “Plata quemada”, “Kamtchatka”, “La viuda de los jueves”, “El muchacho peronista”, “El rey de los espinos” y “El negro corazón del crimen”, habló con EL LIBERAL.

¿Es difícil acompañar a una mujer de la talla de Cristina para presentarla y darle pie?

Es un desafío. Estar al nivel de Cristina, con esa cabeza que funciona a la velocidad de la luz, sí, es un desafío, pero al mismo tiempo, como creo que quedó demostrado, es una persona de una enorme calidez. Nunca te excluye; al contrario, hace lo imposible para que te sientas cómodo. Fue un placer presentarla. Me generaba, como te imaginarás, cierto nerviosismo, pero lo disfruté.

Puntualmente, ¿cómo la defines a ella?

Hay cinco millones de maneras. La más insoslayable, la primera que uno debería dejar en claro es la líder, en cualquiera de los géneros, política más importante que existe en este país en este momento. Es una persona de un nivel de entrega que ningún país del mundo se podría dar el lujo de no tenerla trabajando para el bien común.

¿Qué lectura hace el escritor Marcelo Figueras sobre la forma en que fue recibida Cristina en Santiago?

Desde que llegamos es lo más parecido a un concierto multitudinario de rock and roll que he visto en mi vida. No puedo comparar con otra cosa que los concierto del ‘Indio’ Solari en ese sentido de ver el grado de amor que la gente le manifiesta a su paso. Me resulta difícil compararla con cualquier otro fenómeno político que yo haya visto, Néstor y ella porque, verdaderamente, son un fenómeno político y también de empatía. Es (por Cristina) una persona de enorme nivel de inteligencia, con una enorme preparación y, al mismo tiempo, tiene esa capacidad de conectar con el corazón de la gente. Eso es excepcional.

Parafraseando al cineasta Eduardo Mignogna, por aquella película “Evita, quien quiera oír que oiga”, te pregunto ¿los argentinos tienen que oírla y leerla a Cristina en el contexto social, político y económico actual?

Yo creo que sí. Eso es otro de los elementos extraordinarios que en general no sé cuánta gente repara en esto, pero más allá de las cifras frías del fenómeno editorial, que es increíble la cantidad de libros que ha vendido y está vendiendo, ver multitudes que agitan libros esto no es algo que yo haya visto nunca en mi vida. Entonces, que haya gente metiéndose a leer, a meditar y reflexionar a partir de su palabra es un fenómeno, aparte de político, cultural también.

Te pregunto sobre la base de un texto de tu autoría, ¿Cristina quiere volver porque pretende hacer las cosas bien?

¿Qué otra cosa puede ganar en esta circunstancia? Es una mujer que ha recibido todos los honores del mundo, que no tiene ningún otro tipo de necesidad, por qué volvería si no fuese porque siente que es necesario su aporte. Lo dijo recién (en la presentación de ‘Sinceramente’ en el Fórum). No hay ningún laurel más grande de lo que ya haya recibido. La única razón que pueda explicar que siga poniendo el cuerpo a esta altura de su vida es el deseo de ayudar a la gente que no puede dejar de percibir que está profundamente necesitada.