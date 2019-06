Neder cuestionó al Gobierno nacional por mostrar falta de coherencia en sus actos

12/06/2019 - 01:21 Política

El vicegobernador de la provincia José Emilio Neder, se refirió a la situación política del país en el programa Libertad de Opinión, donde destacó la coherencia que existe entre el discurso y la acción que lleva adelante el gobierno provincial, contrastandolo con una situación diferente a nivel nacional.

Neder señaló que ‘en política hay que empezar a tener un cierto cuidado cuando uno se expresa, porque todos tenemos errores y defectos en la construcción política, pero lo que no podemos perder es el respeto por cada uno de los argentinos. Creo que hay que tener un cierto grado de coherencia cuando uno habla, cuando uno dice algo hay que ser coherentes en el pensamiento y en la acción’.

En este sentido, se refirió a la elección que hizo el presidente Macri de su candidato a vice, Miguel Picchetto y señaló que ‘el tema es que Piccheto es parte según lo que dice este Gobierno nacional y el mismo Macri de la década robada y es el candidato a vicepresidente de Macri. Un viejo líder político de Santiago decía: fíjese usted y saque sus propias conclusiones’.

Añadió que ‘a veces hay proyectos políticos que cuando tienen la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, perduran, como tenemos el caso de Santiago del Estero. Es un proyecto político que cuando marca un posicionamiento lo lleva adelante’.

Puntualizó que ‘el gobernador Zamora nunca ha salido a hacer anuncios rimbombantes sin cumplirlos. Cada vez que anunció algo, lo cumplió. Y cuando establece políticas de Estado las lleva adelante. Tal vez con errores, pero las lleva adelante. Marca una coherencia de lo que es la propuesta política con lo que es la acción y el desarrollo del Gobierno, cosa que lamentablemente en estos tiempos en el orden nacional no lo hemos tenido’.

Destacó que ‘se marcaba una cosas desde el discurso y en la acción desde lo que es la propuesta política para la gente se hacía otra cosa. Es una diferencia en la ejecución de los hechos de lo que proponen a la sociedad como Gobierno’.

Apuntó que ‘los políticos tienen que atenuar los discursos y ser coherentes con lo que dicen y lo que hacen y no mentirle a la gente. O sea, no puedo venir a disfrazar una realidad económica que la voy a transformar como decía la ex presidenta Cristina Kirchner en forma mágica porque eso es mentir a la gente, la realidad que tiene el país no es para resolverla mágicamente’.