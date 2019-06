La “China” se sorprendió con la especulación de que su foto con el alfajor Balcarce iba dirigida a “Pampita”

12/06/2019 - 21:01 Pura Vida

Después de que una imagen en la que Eugenia la “China” Suárez aparecía en Instagram comiendo un alfajor cuyo nombre es el apellido de Mariano Balcarce, el novio actual de “Pampita” Ardohain, la ex de Benjamín Vicuña, la actriz salió a aclarar la situación con varios posteos en sus Stories.

Como se recordará, la enemistad entre “Pampita” y la “China” nació a raíz de un supuesto encuentro hot entre el, por entonces, pareja de la modelo y la actriz, mientras grababan la película “El hilo rojo”.

El caso es que Suárez, con fotos haciendo gestos de extrañeza escribió en Instagram: “Tu cara cuando suben una foto de cuando tenías el pelo CASTAÑO y dicen que fue el fin de semana. La mala leche jamás deja de sorprenderme. No hago pelotudeces, ni provoco a nadie. No tengo tiempo ni me importa. Y si tengo algo para decir, no lo digo por redes sociales”.

Molesta, cerró con un “¡Buen día para todos! Y para los mala leche, amor, mucho amor”. Incluso, la actriz hizo una encuesta preguntándole a sus seguidores si debe salir a aclarar lo que se dice de ella en los medios: “¿Se aclara tudu tudu? Ya probé muchas cosas. Hablar. No hablar. ¿Qué creen ustedes?”. Antes, cuando le preguntaron del posteo de la “China”, “Pampita” había dicho en un programa de TV: “Me sorprendés con lo que me mostrás, ¿qué te puedo decir? No sé. Lo único que importa son los chicos (sus hijos y de Vicuña). Cada vez que dicen que yo también mando a decir algo, rápido salgo y explico que nada que ver. Rápido descomprimo, doy la cara y lo desmiento porque no es así”.l