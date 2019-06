“Ya no es negocio molestarme”

12/06/2019 - 21:04 Pura Vida

El actor Nicolás Cabré, quien protagoniza en el teatro Lola Membrives,“Departamento de soltero” junto a su pareja de la vida real, la bailarina Laurita Fernández, confesó a pocos días de haberse entregado los premios Martín Fierro donde estuvo nominado por su protagónico en “Mi hermano es un clon” (El Trece) que es un “halago perderlo”.

“Los Martín Fierro no me modifican nada, no trabajo para un premio y nunca me interesó. Sí sé diferenciar las cosas y es un lugar donde no soy querido y no comparto con la mayoría de los que participan, debe haber periodistas valiosos y están los otros también. No comparto sus maneras, me halaga perderlo”, afirmó Cabré en una charla con Télam.

En cambio, el actor marcó la diferencia con otros premios al señalar que “el año pasado con ‘Sugar’, el ACE y con el premio Hugo me sentí muy mimado, querido y respetado y no por ganarlo. He ido y respeto a los miembros de esas instituciones. Sentí que fue un mimo ser parte de una comedia musical y ser bien recibido”.

Consultado acerca de cómo es hoy su relación con la prensa Cabré reflexionó: “Tal vez en la actualidad nos podemos entender o estamos más grandes o ya no es negocio venir a molestarme y que reaccione. De todas maneras lo que no me gusta, no me va a gustar jamás y está claro. A la gente que habló y que me parece detestable no le voy a hablar nunca en mi vida. No es que ahora soy zen y me olvido de todo, no, no me olvido de nada, porque sigo pensando lo mismo”.

“Mis papás me enseñaron a ser de una manera y sé lo que está bien y lo que no. Siempre me caractericé por no salir a aclarar nada aunque dijeran barbaridades. La gente que me conoce sabe quién soy. Pero ya no estoy tan pendiente, vivo las cosas de otra manera. También entendí que yo estaba equivocado en muchas cosas, a lo mejor reaccionaba de más”, agregó el intérprete de “Botineras”, “Los únicos” y “Son amores”, entre otros sucesos televisivos.

“Mi hija me hizo descubrir qué es lo que importa de verdad, me enseñó lo que tengo que buscar en mi vida y con Laura (Fernández) estoy viviendo un momento hermoso y no tengo por qué esconderlo”, cerró Cabré.

Con Laura protagonizan la comedia “Departamento de soltero”, después de haber compartido (previo a su relación sentimental) el musical “Sugar”.

“Tener la posibilidad de darme vuelta, verla y disfrutarla en el escenario es un plus”, expresó Cabré en relación a compartir esta puesta con la exjurado del Bailando por un sueño.

La obra, dirigida por Daniel Veronese, aborda la historia de un recatado empleado de una empresa de seguros (Cabré) que presta su departamento a sus superiores para distintos encuentros amorosos, con la ilusión de crecer y ser alguien en la compañía, hasta que se cruza con la recepcionista (Fernández), la amante del gerente, y a partir de ese momento deberá elegir entre su aspiración profesional y lo que siente por ella.l