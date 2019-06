Una mujer denunció a su ex marido, quien la amenazó con asesinarla

13/06/2019 - 00:03 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denuncio que su ex pareja la amenazó de muerte. El hecho se registró en una vivienda del barrio Sector del Alto y la damnificada manifestó en la Oficina del Menor y la Mujer que su ex marido, del cual se encuentra separada desde hace 11 años y con quien tiene dos hijos menores, la amenazó de muerte cuando ella se dirigió a su domicilio para acompañar a uno de sus hijos a buscar dinero.

Según el relato de la denunciante, cuando llegó al domicilio de su ex, éste comenzó a vociferar todo tipo de insulto, posteriormente su primogénito le había comentado que su padre le dijo que si le pasaba algo malo a su abuelo paterno, quien se encuentra enfermo, iba a matarla a ella.

Del hecho tomó intervención el fiscal el Dr. Rafael Zanni, quien dispuso que se le descargue la aplicación Santiago Protege en el celular de la víctima y se le recepcione entrevista de testigos al menor y se lo notifique al denunciado de una restricción de acercamiento.l