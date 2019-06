Quedó tras las rejas por agredir violentamente a su ex mujer

13/06/2019 - 00:05 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Un sujeto quedó tras las rejas por agredir y amenazar a su ex concubina. La violencia se habría desatado en un vivienda donde reinaron los gritos y las amenazas de un hombre que decidió agredir violentamente en distintas partes del cuerpo a su ex mujer, de quien está separado hace varios años, según la denuncia de la damnificada, además, la molesta en su vivienda y en la vía pública no aceptando que están separados.

En el momento de furia el denunciado agredió violentamente en el rostro y le habría pegado, además, varias patadas cuando se encontraba en el suelo. La damnificada, como pudo, se escapó del calvario y se dirigió a la casa de los vecinos a buscar protección.

Posteriormente radicó la denuncia en la Oficina del Menor y la Mujer, cuyo personal puso en conocimiento al Ministerio Publico Fiscal de turno que dispuso la aprehensión inmediata del denunciado, el que fue localizado a las pocas horas y tras ser revisado por el medicó de guardia del Hospital Zonal fue alojado en la alcaidía en calidad de aprehendido e incomunicado.l