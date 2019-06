Poco feliz: La reacción de Cristiano Ronaldo al enterarse que no fue elegido el mejor del torneo

13/06/2019 - 00:58 Mundo Web

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar cuánto le disgusta perder luego de que no fuera elegido como el mejor jugador del torneo por la UEFA.

Tras consagrarse campeón con Portugal en la Liga de las Naciones, su compañero Bernardo Silva se llevó el galardón al mejor del torneo. Al escuchar por altavoz el nombre de Silva y ver cómo el resto del equipo lo felicitaba, CR7 permaneció con una cara larga e incluso no pudo contener gestos de negación con la cabeza.

El momento, captado por las cámaras, no tardó en hacerse viral en la Red. "Ronaldo muestra su alegría cuando Bernardo Silva es elegido mejor jugador del torneo", ironizó uno de los usuarios de Twitter que compartió las imágenes.

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar cuánto le disgusta perder luego de que no fuera elegido como el mejor jugador del torneo por la UEFA.



Tras consagrarse campeón con Portugal en la Liga de las Naciones, su compañero Bernardo Silva se llevó el galardón al mejor del torneo. Al escuchar por altavoz el nombre de Silva y ver cómo el resto del equipo lo felicitaba, CR7 permaneció con una cara larga e incluso no pudo contener gestos de negación con la cabeza.



El momento, captado por las cámaras, no tardó en hacerse viral en la Red. "Ronaldo muestra su alegría cuando Bernardo Silva es elegido mejor jugador del torneo", ironizó uno de los usuarios de Twitter que compartió las imágenes.