Rosales y Kucharski se subirán hoy a la balanza

13/06/2019 - 01:36 Deportivo

En el estadio Coliseo, se realizará esta tarde la ceremonia de pesaje para la velada boxística de mañana, que tendrá como pelea principal el duelo entre Sergio “Zurdo” Rosales y Agustín “Muñeco” Kucharski.

Los protagonistas de la velada fueron convocados a las 18, a los efectos de cumplir con el último trámite antes de subir al ring.

Rosales estará frente a frente con el cordobés Kucharski y ambos deberán dar la categoría hasta 61,250 kilogramos.

En la pelea de semifondo, el santiagueño Iván “Terrible” Cisneros enfrentará al cordobés Diego “Sicario” Bustos, en la categoría hasta 92 kilogramos.

La velada se completará con cinco peleas amateurs: Luján “Chispita” Martínez vs. Tamara “Terrible” Quiroga, hasta 54 kg; Mariano Velásquez vs. Ezequiel Paoli, hasta 64 kg; Ernesto Pedraza vs. Kevin Gauna, hasta 57 kg; Gabriel Loto vs. Daniel Acuña, hasta 64 kg; Carlos Villa vs. Pablo Domínguez, hasta 54 kg.

El valor de las entradas será: tribuna, $ 200; ring side, $ 300. l