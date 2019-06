Duplessis volverá a competir en Santiago

13/06/2019 - 01:39 Deportivo

El piloto Martín Duplessis volverá a tener acción en suelo santiagueño. Será la primera competencia de Rally Raid que afronte el piloto villamercedino, luego de su lesión en el Dakar 2019 que lo dejó fuera en la Etapa 5 entre Moquegua y Arequipa. Ya recuperado de su mano izquierda, y con varios entrenamientos a cuestas, Martín Duplessis ya está listo para volver a correr y eligió a la 3ª fecha del Ca Nav Rally Raid en Santiago del Estero, para volver a la actividad.

Volverá en la cita santiagueña del 21 al 23 de junio con su moto atendida por el MED, Misión Ezeiza Dakar, de la mano de Sergio Giugno y de su equipo de mecánicos, y participará dentro de la categoría M1, durante el resto del campeonato.’Hace un mes y medio que tengo el alta médica, asi que estamos entrenando bastante, con motocross y con físico, así que queremos estar en la próxima fecha del Ca Nav, ya que esterábamos no tener dolor para estar bien. Hace dos semanas que ya no siento ningún dolor. Hoy me siento bien, con pilas’ comentó Martín que espera ansiosamente salir a correr en Santiago.l