Fontana volverá a girar en el Sauber de la Fórmula Uno

13/06/2019 - 01:46 Deportivo

Este fin de semana el Turismo Carretera y TC Pista disputarán la séptima fecha en Las Termas de Río Hondo, pero habrá un momento especial. Al igual que en el 2017, Norberto Fontana volverá a girar en el Sauber de Fórmula 1 que se encuentra expuesto en el Museo TRH: “Antes que nada quiero agradecer a Toti Farina y a toda la gente del Autódromo y el Museo de Termas, es un honor para mí cada vez que me convocan para girar en ese auto que me trae hermosos recuerdos. Uno no tiene todos los días la posibilidad de girar en un Fórmula 1 por eso cada vez que me preguntan digo que sí, además se nota cómo la gente se vuelve loca con el sonido del motor”. dijo el piloto.l