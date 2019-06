FÚNEBRES | 13 de junio de 2019

13/06/2019 - 01:54 Funebres

Fallecimientos

13/6/19

- Gladys Yudith Garbi

- Guillermo César Martínez

- Eduarda Lizardo (Loreto)

- Luis Ávila (La Banda)

- Petrona Torrez (Brea Pozo)

- Nancy Beatriz González (La Banda)

Sepelios Participaciones

ACUÑA DE CABÁN, LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus hijos: Rubén, Silvia, Andrea, Diego y Sergio, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACUÑA DE CABÁN, LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus hijos Silvia, Rubén, Andrea, Diego y Sergio, h/pol, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V).

ACUÑA DE CABÁN, LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Su hijo Rubén Cabán, tu nuera Mariela Arce y tus nietos Ludmi y Santi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ACUÑA DE CABÁN, LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Julieta, Amanda, Daniel Pulvet y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

ACUÑA DE CABÁN, LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. " Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confió en tu palabra (Salmo 121)". Sus consuegros Héctor Ruiz, sus hijos Federico, Andrea, Daniel, Soledad y Andrés; sus nietos Julieta, Luján, Juan Patricio, Josefina y Justina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a nuestro Señor reciba a su hija a quien llevo de este mundo a su presencia y tenga misericordia de ella. Ruegan oraciones en su querida memoria y resignación a su familia.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Vecinos del Bº Procrear de la ciudad de La Banda, participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CEPEDA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Su hijo Omar, su hija política Maria Urquiza, sus nietos Maxi, Celena, sus sobrinos José, Enzo, su hno Juan Cepeda, su cuñada Celina sus primos Ariel, Claudio, Dario y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus hijos Mari y Evangelina Andrade Garbi, su hija política Ana María, nietos Mari, Patricia, Daiana, Verónica, Maxi, Gustavo, Mario, Virginia, Mariano, bisnietos, Melani, Kiam, Ignacio, Fabricio y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Antonio Adán Garbi, sus sobrinos Claudia, Marcela, Eugenia y Antonio (h) y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en mío, aunque esté muerto, vivirá". Sus sobrinos Claudia Garbi, Marcela Garbi, Eugenia Garbi y Antonio Garbi (h) y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus familiares Carlos Corvalán y Ana Muñoz, Mercedes Corvalán de Raed y Víctor O Raed, Elena Corvalán y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos Mario y Evangelina, nietos y demás familiares por el fallecimiento de Gladys. ruegan orciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. C.P.N. Luis Eduardo Fiad, Dra. Adriana Pirro, C.P.N Cristina Collado de Eleán, C.P.N. Gabriela Paz, Lic. Daniela Quiroga, Sr. Fernando Sánchez y todos los compañeros de trabajo de Evangelina Andrade, participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá y elevan oraciones en su memoria.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Su hna. política Olga Andrade de Bucci, sus hijos Cussi, Lilian, Victoria, Clemar y Sandra Bucci acompañan a Marito y Evangelina en tan irreparable pérdida.

GUTIÉRREZ, CELIA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Sus nietos Liliana, Lorena, Celia, Soledad, Diego, Gustavo, David, Mariel, Ramona, María, Daniela, Luis, Joaquín, Micaela, Agustín, Evangelina, Lali, Fátima y respectivas. flias. y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Sus restos fueron sepultados cementerio de Luján.

GUTIÉRREZ, CELIA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. El consejo directivo de la Asociación Mutual " San Jorge", personal directivo, docente, no docentes y de servicio del instituto de enseñanza " San Jorge", en sus cuatros niveles de enseñanza, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la directora del Nivel Primario Prof. Lorena Marina Galeno y acompañan a la familia en tan penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Su esposa: Graciela Grimaldi, sus hijas: Adriana y María Josefina, hijo pol. y nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10,30 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo:Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) HAMBUGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermano Rodolfo Alberto Martinez, su esposa Alda Anriquez, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10,30 en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo y sus respectivas familias acompañan a su esposa e hijas en este momento de dolor. Descansa en paz Guilli.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Tio vivirás eternamente en mi corazón . Tu ahijada Lucia Martinez de Arques y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SORIA, SILENIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Su esposa Elvecia Soria, sus hijos Marisel, Rosa, Silvia, Carlos, Marcelino, Diego, Juana, Javier, Adolfo, Susan, h. políticos nietos, bisnietos y tataranietos sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Rodeo de Soria. Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

CONCHA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Esta aflicción nos produce un eterno peso de gloria, que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas". 2 Corintios. 4:17-18. Tu esposo Carlos, tus hijas Mónica y Paola, tus nietos Oriana y Máximo, invitamos a la misa con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento en la iglesia San Francisco Solano a las 20 hs el día 13/6/19.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus hijos Hugo y Aldo Hid con sus respectivas familias invitan a la misa que se celebrará el día 13 de junio a las 20 hs. en la iglesia La Merced, al cumplirse el 1er. mes de su fallecimiento.

PAZ, SILVINA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/91|. Su madre Hilda Margarita Juarez de Paz, sus hermanas Georgina Noemi, Angelica de Jesus, sus hermanos politicos Jose Luis Olivera, Fabian Gustavo Tevez, sus sobrinas Candela del Mar. Sofia Mailin, Aylen y Jose, Maitena y Abril, su sobrina nieta Franchesca, invitan al Rosario a las 20 hs. y 20.30 hs. a la misa en la parrroquia Sagrado Corazon de Jesus Bº Guemes. con motivo de cumplirse 28 años de su partida.

Agradecimientos

Recordatorios

COSTAS, LEOPOLDO CÉSAR (H) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/16|. Un aniversario más de tu partida al reino celestial. Hoy quiero simplemente decir, que se te extraña, a pesar de los días, meses y años que no son suficientes. Preguntarme porqué, si soñamos con las metas, los hijos y con tantos planes... pero Dios así lo quiso. Le agradezco a Él la fortaleza de todos estos días sin ti, pero nada es igual... Besos al cielo, al esposo, al padre, al abuelo y amigo, Tu familia que te extraña mucho.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Falleció el 12/6/19|. Su esposa Carlota, sus hijos Angela, Luisa, Maria, Andrea, Sandra, Claudia, Antonia, Nati, Luis Carlos, Juan Silvana, sus nietos .bisnietos h. políticos Emilio Luis, Viviana, Rosa y Vero y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Romanos SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ÁVILA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. El Centro de Jubilados Miski Mayu, acompañan a sus familiares en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, NANCY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Su padre Ramón González, hijos Cristian, Tamara, Benjamín, nietos Tiago, Tiziano, Nahuel, Caterine, y demás fam. Participan su fallec. Sus restos serán inhum. en cemet. La Misericordia hs 11. Casa de duelo Salvador S/n Bº Río Dulce. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

SUÁREZ, CÉSAR ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus padres Sara y Ernesto, y sus hermanos Carlos, Omar, Gustavo y Verónica, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

Agradecimientos

Recordatorios

BARRAZA VDA. DE JAIMEZ, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d) Falleció el 13/6/15|. Querida Madre: A cuatro años de tu partida al Reino de los Cielos. Tus hijos: Hugo, Chuly, Lito, Rolo y Mabel, nietos, bisnietos te recuerdan como siempre. Rogamos oraciones a su querida memoria.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LIZARDO, EDUARDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Su esposo David Orieta, sus hijos Fabiana, Clementina, Gabriel, David, Marina, h. político nietos, hnos Ilda, Ricardo, Felipe, Gabriel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Sauce Solo. Dpto. Loreto. El Cortejo partirá del Bº Belén. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS SERVICIO LA PLATA 162 TEL 4219787,

ORELLANA, RUPERTA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. "Que descanses en paz, mamita querida". Sus hijos: Josefina Orellana, Quimi, Jorgito, Gladis, Cristina, Rosita, René, Tita y Ramoncito Roldán; sus hijos de corazón Zulema, Norma, Celina, Juan Carlos y Roberto Roldán y sus respectivas familias lamentan profundamente la linesperada partida de la "mami". Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Chilca La Loma de Dto. Atamisqui. Se ruega una oración en su querida memoria.

TORREZ, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus hijos Norma, Mónica, Juan José y Mariela, nietos Juan Emanuel y Dolores Ramos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy en el cemet. Local. Casa de duelo. Brea Pozo. Dpto. San Martín. EMPRESA SANTIAGO.