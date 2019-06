Se cayó Instagram y dejó de funcionar en gran parte del mundo

13/06/2019 - 19:41 Mundo Web

La red social Instagram, propiedad de Facebook, reporta fallas desde las 18 hs de Argentina. El portal downdetector, en poco menos de una hora, recibió más de 50 mil reportes informando de los problemas en la plataforma.

El mapa con los lugares del mundo donde no está funcionando Instagram es muy amplio. Involucra a gran parte de Europa, América del Norte y América del sur, aunque no se descarta que las fallas afecten otras regiones.

Aunque no hubo comunicación oficial, los reportes indican que en general no se puede acceder a la plataforma, ni a través de la app ni por un navegador. Algunos usuarios en cambio lograron mantenerse dentro del servicio, pero no pueden realizar búsquedas o compartir contenido.