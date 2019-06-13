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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de junio de 2019

A LAS 23.30 MI VIDA ERES TÚ

- 21:09 Cartelera

CANAL 07

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

15.30 COCINEROS

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE 

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ALTO CONTRASTE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JUNTOS POR LA INCLUSION

19.00 BÁSQUET FEMENINO: BORGES VS. REGATAS

20.30 TICKET AL SHOW

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. INSTITUTO - VIVO

00.00 PEDALIER


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

02.14 ACORRALADOS

04.02 EL ESCRITOR OCULTO

06.33 ¡GOL 2! VIVIENDO EL SUEÑO

08.48 HERBIE A TODA MARCHA

10.41 PEARL HARBOR

14.08 ¡GOL 2! VIVIENDO EL SUEÑO

16.24 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

18.32 PEARL HARBOR

22.00 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA

MUERTE

TNT

06.49 EL INVENCIBLE

08.21 DIAMANTE DE SANGRE

10.00 AC

12.43 REYES DE LAS OLAS. WAVEMANÍA

14.12 ENREDADOS

15.56 LA LEYENDA DE TARZÁN

18.00 EL HOMBRE ARAÑA

20.18 HANCOCK

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

23.57 ASESINO NINJA

01.40 ATRAPEN AL GRINGO

03.15 DOMINÓ

TCM

05.36 LOST

06.20 LOST

07.56 LOST

08.40 LOST

09.25 LOST

10.09 LOST

10.54 LOST

11.34 LOST

12.24 LOST

13.08 LOST

13.53 LOST

14.38 LOST

15.22 LOST

16.07 LOST

16.53 UN ROMANCE PELIGROSO

19.03 BEETLEJUICE

20.47 MUJERCITA

23.00 LA EDAD DE LA INOCENCIA

01.35 MUJER SOLTERA, BUSCA

03.31 EL ESPECIALISTA

SPACE

06.00 PLANTETA DE TIBURONES

07.08 RICKY BOBBY: LOCO POR LA VELOCIDAD

09.18 SWAT

11.22 PERSECUCIÓN EXTREMA

13.04 PERDIDO EN EL ESPACIO

15.29 PRISIONERA DEL TIEMPO

19.37 EL DESTINO DE JÚPITER

22.00 INTO THE DARK

23.45 INTO THE DARK

01.27 HOSTEL

03.03 HOSTAL PARTE II

04.38 31

CINECANAL

11.03 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

13.45 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

15.57 LOS MILAGROS DEL CIELO

18.02 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA

NIÑOS PECULIARES

20.22 HOTEL TRANSYLVANIA

22.00 BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA

00.15 MORGAN

01.52 WATCHMEN: LOS VIGILANTES

04.27 CUENTA REGRESIVA


A DÓNDE IR

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

HOY, A LAS 23, LOLOUBIZARRO,

CON MALA FAMA, LAGARTOS

DUB, LOS KARANES Y SU

TRIBUTO A LOS FABULOSOS

CADILLAC’S, DJ MAGDA DARCHUK,

DJ CACHO FRÁGOLA Y DJ

DOLORES.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

HOY, FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE

CON RAMÓN LACUBE Y SU

GRUPO “LA ÑATA”.

ENCUENTRO’S

(REPÚBLICA DEL LÍBANO

244, LA BANDA)

HOY, A LAS 22, FOLCLORE CON

RODDY MONTENEGRO. ADEMÁS,

KARAOKE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

HOY, A LAS 20.30 SE PRESENTARÁ

LA ORQUESTA DE CÁMARA

“GIOIA GIOVANILE”, BAJO LA DIRECCIÓN

DEL LIC. ROBERTO PERALTA.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

HOY, A LAS 23, FIESTA SANTIAGUEÑA

CON HÉCTOR BRAVO, LUCAS

CÁCERES, SERGIO FERNÁNDEZ

Y AURELIO JIMÉNEZ.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

HOY, PEÑA “ATRAPA SUEÑOS”

CON ARIEL CAMAÑO, LAS

4CUERDAS, PABLO CARABAJAL,

DANZA ASÍ, EL SIMBOL, LA INFINITA

Y TUPAÑA.


CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/06 -16:30 (Cast)

GODZILA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

14 al 19/06 - 19:50 (Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

14/06 -22:25 (Cast)

HOMBRES DE NEGRO,MIB

INTERNATIONAL (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

14/06 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast)

HOMBRES DE NEGRO, MIB

INTERNATIONAL (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

14/06 - -17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

22:20 (Subt)

X-MEN (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

14/06 - -16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

PESADILLAS AL AMANECER

(2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

14/06 -22:30 (Subt)

ALADDÍN (2D)

AVENTURA (ATP)

14/06 -16:45 (Cast) 19:20 (Cast)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

14/06 - 22:10 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:40 CASTELLANO

3D 20:20

ALADDÍN ATP con Leyenda CASTELLANO

2D 17:30 - 19:50 - 20:10

GODZILLA II, APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

X-MEN: DARK PHOENIX APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:20 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

20/06/2019

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 15:50 - 18:10 -

20:30 -22:50

CASTELLANO 3D 15:00 - 17:20 -

19:40 - 22:00

La Tapa de Hoy

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