CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de junio de 2019

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CANAL 07
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
15.30 COCINEROS
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ALTO CONTRASTE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JUNTOS POR LA INCLUSION
19.00 BÁSQUET FEMENINO: BORGES VS. REGATAS
20.30 TICKET AL SHOW
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. INSTITUTO - VIVO
00.00 PEDALIER
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
02.14 ACORRALADOS
04.02 EL ESCRITOR OCULTO
06.33 ¡GOL 2! VIVIENDO EL SUEÑO
08.48 HERBIE A TODA MARCHA
10.41 PEARL HARBOR
14.08 ¡GOL 2! VIVIENDO EL SUEÑO
16.24 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR
DRAGÓN
18.32 PEARL HARBOR
22.00 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA
MUERTE
TNT
06.49 EL INVENCIBLE
08.21 DIAMANTE DE SANGRE
10.00 AC
12.43 REYES DE LAS OLAS. WAVEMANÍA
14.12 ENREDADOS
15.56 LA LEYENDA DE TARZÁN
18.00 EL HOMBRE ARAÑA
20.18 HANCOCK
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
23.57 ASESINO NINJA
01.40 ATRAPEN AL GRINGO
03.15 DOMINÓ
TCM
05.36 LOST
06.20 LOST
07.56 LOST
08.40 LOST
09.25 LOST
10.09 LOST
10.54 LOST
11.34 LOST
12.24 LOST
13.08 LOST
13.53 LOST
14.38 LOST
15.22 LOST
16.07 LOST
16.53 UN ROMANCE PELIGROSO
19.03 BEETLEJUICE
20.47 MUJERCITA
23.00 LA EDAD DE LA INOCENCIA
01.35 MUJER SOLTERA, BUSCA
03.31 EL ESPECIALISTA
SPACE
06.00 PLANTETA DE TIBURONES
07.08 RICKY BOBBY: LOCO POR LA VELOCIDAD
09.18 SWAT
11.22 PERSECUCIÓN EXTREMA
13.04 PERDIDO EN EL ESPACIO
15.29 PRISIONERA DEL TIEMPO
19.37 EL DESTINO DE JÚPITER
22.00 INTO THE DARK
23.45 INTO THE DARK
01.27 HOSTEL
03.03 HOSTAL PARTE II
04.38 31
CINECANAL
11.03 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA
13.45 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
15.57 LOS MILAGROS DEL CIELO
18.02 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA
NIÑOS PECULIARES
20.22 HOTEL TRANSYLVANIA
22.00 BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA
00.15 MORGAN
01.52 WATCHMEN: LOS VIGILANTES
04.27 CUENTA REGRESIVA
A DÓNDE IR
CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
HOY, A LAS 23, LOLOUBIZARRO,
CON MALA FAMA, LAGARTOS
DUB, LOS KARANES Y SU
TRIBUTO A LOS FABULOSOS
CADILLAC’S, DJ MAGDA DARCHUK,
DJ CACHO FRÁGOLA Y DJ
DOLORES.
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
HOY, FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE
CON RAMÓN LACUBE Y SU
GRUPO “LA ÑATA”.
ENCUENTRO’S
(REPÚBLICA DEL LÍBANO
244, LA BANDA)
HOY, A LAS 22, FOLCLORE CON
RODDY MONTENEGRO. ADEMÁS,
KARAOKE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
HOY, A LAS 20.30 SE PRESENTARÁ
LA ORQUESTA DE CÁMARA
“GIOIA GIOVANILE”, BAJO LA DIRECCIÓN
DEL LIC. ROBERTO PERALTA.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
HOY, A LAS 23, FIESTA SANTIAGUEÑA
CON HÉCTOR BRAVO, LUCAS
CÁCERES, SERGIO FERNÁNDEZ
Y AURELIO JIMÉNEZ.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
HOY, PEÑA “ATRAPA SUEÑOS”
CON ARIEL CAMAÑO, LAS
4CUERDAS, PABLO CARABAJAL,
DANZA ASÍ, EL SIMBOL, LA INFINITA
Y TUPAÑA.
CINES
SUNSTAR
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14/06 -16:30 (Cast)
GODZILA 2 (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
14 al 19/06 - 19:50 (Cast)
X-MEN (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
14/06 -22:25 (Cast)
HOMBRES DE NEGRO,MIB
INTERNATIONAL (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
14/06 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast)
HOMBRES DE NEGRO, MIB
INTERNATIONAL (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
14/06 - -17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
22:20 (Subt)
X-MEN (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
14/06 - -16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
PESADILLAS AL AMANECER
(2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
14/06 -22:30 (Subt)
ALADDÍN (2D)
AVENTURA (ATP)
14/06 -16:45 (Cast) 19:20 (Cast)
JOHN WICK 3 (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
14/06 - 22:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:40 CASTELLANO
3D 20:20
ALADDÍN ATP con Leyenda CASTELLANO
2D 17:30 - 19:50 - 20:10
GODZILLA II, APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
X-MEN: DARK PHOENIX APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:20 - 22:50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)
VENTA ANTICIPADA
20/06/2019
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 15:50 - 18:10 -
20:30 -22:50
CASTELLANO 3D 15:00 - 17:20 -
19:40 - 22:00