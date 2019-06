Maradona no fue a la audiencia por la demanda millonaria de Rocío Oliva

13/06/2019 - 21:30 Pura Vida

Ayer por la mañana deberían haberse reencontrado en la Justicia Diego Maradona y Rocío Oliva. La jugadora de River se presentó junto a sus abogados, Ana Rosenfeld y Fernando Burlando, en una de las audiencias por la demanda millonaria que le hace al ex jugador por los seis años que estuvieron juntos. Sin embargo, él no lo hizo, y tampoco lo hizo su abogado, Matías Morla, que es quien se hace cargo de los asuntos legales del actual DT de Dorados de Sinaloa.

“Yo tenía entendido que Diego y Matías venían. Pero no sé, habrá que preguntarle a Matías o a Diego. No puedo hablar por ellos”, respondió Oliva en un móvil con Involucrados a la salida de la audiencia, de la cual no quiso brindar detalles. “Se habla de seis millones de dólares. ¿Es verdad ese reclamo?”, consultaron en el ciclo que conduce Mariano Iúdica. Sin embargo, no quiso responder y aseguró que de ese tema se encargan sus abogados. Cora Debarbieri le consultó sobre los rumores de que tuvo un enfrentamiento con Lili, una de las hermanas de Maradona y Rocío respondió haciendo referencia a los reencuentros que tuvo con su ex -de quien se separó en diciembre de 2018- desde que él volvió a Argentina, peleado con Verónica Ojeda.