Lisandro Aristimuño: “Hermano Hormiga no es un proyecto individualista”

13/06/2019 - 21:37 Pura Vida

“Hermano Hormiga” es el proyecto artístico que reunió a Raly Barrionuevo y Lisandro Aristimuño. Forman un dúo acústico, que reversiona clásicos de León Gieco, Raúl Carnota, Silvio Rodríguez, Chabuca Granda y Gustavo Cerati. Y con esta propuesta estarán mañana, a las 21.30, en el teatro 25 de Mayo, la segunda parada de la gira nacional. Los dos solistas están considerados entre los más importantes de su generación. Uno del folklore y otro del rock, se desprenden en el mundo musical con temas propios y del folklore latinoamericano.

“Hermano Hormiga surgió de juntarnos en un asado, agarrar la criolla y tocar. Antes que músicos somos amigos y aunque no toquemos nos vemos. El disco tiene 12 canciones, se publicará en formato CD y digital, y ahora comienza la gira de presentación. El corte elegido del disco es El Surco, letra y música de Chabuca Granda, donde Raly aporta el cuatro venezolano, guitarra criolla, bombo legüero, semillas, cajón, voz; y Lisandro la guitarra acústica 12 y voz.

¿Cómo fue el proceso creativo qué desembocó en “Hermano Hormiga”?

Surgió de nuestra amistad. Así como si hubiéramos sido futbolistas o hubiéramos tenido otro oficio nos hubiéramos juntado a jugar. “Hermano Hormiga” es un proyecto en donde, nosotros, sentimos mucha libertad, sobre todo en la parte artística y humana, para crear. Es un proyecto en donde cantamos las canciones que siempre nos gustaron de chico, además de interpretar nuestros temas. Cada uno eligió las canciones que le gustaba del otro. Es poder compartir, con admiración mutua, nuestras creaciones. Aparte de ser amigos nos admiramos muchísimos.

¿Qué se siente poder interpretar, a tu estilo, canciones de Silvio Rodríguez, Chabuca Granda y Raúl Carnota por citar algunos?

Es muy emocionante poder hacerlo. Son canciones que hemos escuchado desde nuestra infancia. Son compositores que nos han influenciado a la hora de componer, quizás también acompañado. Las primeras canciones que yo aprendí a tocar con la guitarra fueron las de Silvio Rodríguez. Me gustaba mucho Silvio Rodríguez cuando era adolescente. Intentaba sacar esas canciones porque Silvio es un gran guitarrista también, aparte de letrista.

¿Cómo se armó el repertorio?

El repertorio de “Hermano Hormiga” se fue armando desde una naturalidad, desde un sentimiento muy lindo, muy genuino. Ni siquiera habíamos pensado aún en el proyecto “Hermano Hormiga” sino que simplemente nos gustaba cantar esas canciones y las cantábamos a dos guitarras y era un disfrute total. Entonces, la gente que estaba al lado nuestro, nos decía que esas tocadas no podían quedar ahí nomás sino que debíamos mostrarlas porque quedaban muy bien las voces y que las formas de tocar de cada uno, muy distintas, se acoplaban perfectamente.

¿Con “Hermano Hormiga”, decididamente, apostaron a la canción, a los autores?

La idea de este disco fue registrar esa felicidad que tenemos, esa gira que hicimos en el año 2016. En aquel momento nos propusimos tocar en pueblos. Queríamos mostrar esa simpleza de la canción, desde donde nace y sin vestirla tanto, que esté desnuda, que se escuchen bien las letras y las voces. Queríamos que solo te llame la atención la canción y que le presten la atención a esos compositores y a esa música.

¿Cómo se complementaron si tenemos en cuenta que ambos vienen de géneros y geografías distintas?

La música misma fue la que nos unió. Si hablamos de geografías es algo como realmente raro que estemos haciendo esto juntos entre tantos kilómetros de distancia, pero fue la música la que nos acercó. A mí me llegó la música de Raly y empecé a escucharlo. A Raly le llegaron mis discos para empezar a escucharlos. La unión nuestra fue musical, aparte de la amistad que hemos ido creando con el tiempo. La semilla y la raíz de todo esto fue la música misma. No lo pensamos por el lado de que esto sea un negocio o más redituable comercialmente. Lo nuestro fue, realmente, muy genuino. Los dos somos artistas independientes, tenemos nuestra propia productora, nuestro propio sello discográfico. Con “Hermano Hormiga” estamos, un poco, reuniendo una punta del país con la otra. Es por eso que tenemos ganas de girar. Hay muchos lugares que nos quieren ver. Vamos a intentar ir a todos los lugares que podamos.

¿Cuál es esa tercera persona que sugiere el título “Hermano Hormiga”?

Siempre decimos con Raly que el proyecto “Hermano Hormiga” no es individualista. Tiene esa conexión de los dos. Todo esto nos hace tan feliz. Nos sentimos muy identificados con las canciones que elegimos para cantar y poder comunicarnos con la gente. A raíz de esto se ha formado como una identidad nueva, que es Hermano Hormiga, como si fuera una persona hecha por los dos. Por eso, no nos gusta que se discrimine que es de Raly o de Lisandro sino que es “Hermano Hormiga”, un proyecto que se llama así.

¿Cuánto de inspiración hay en ustedes, por esto de guitarra y voz, en aquellos dúos memorables como los que formaron Silvio Rodríguez con Pablo Milanés o Caetano Veloso con Gilberto Gil?

En estos tiempos que corren, en donde el individualismo está bastante fuerte y marcado en esta sociedad, con Raly estamos muy orgullosos de que hayamos dejado nuestros egos de lado y que no haya competencia entre nosotros. Esos dúos a los que vos referís son grandes referentes nuestros. A la hora que estábamos buscando el repertorio, no solo incluso aparecieron estos referentes de habla hispana sino también habíamos pensado en Simon and Garfunkel. Quisimos marcar que la música no es competencia. La música es compartir con otro. Esto es parte de este mensaje que queremos dar con “Hermano Hormiga”.

¿Qué expectativas tienes con esta gira nacional para hacer conocer oficialmente a “Hermano Hormiga”?

La expectativa que tenemos es poder ser lo más transparente que podamos, como siempre. También el poder mostrarnos tal cual somos, sin ningún tipo de ambición a nada. La gente, después de ver el show, nos dice que se nota esa cosa de intimidad, como que estamos tocando en el living de tu casa, sin ningún tipo de careteada, de cosa artificial. Es realmente genuino. Si nos reímos es porque realmente nos dio risa algo o si decimos algo es porque nos surge. No hay nada actuado. La expectativa es no tener expectativas porque todo tiene que ser lo más puro y sano en donde no exista ninguna falsedad en el escenario ni con la gente.