Gran velada profesional en el Coliseo de La Banda

13/06/2019 - 22:02 Deportivo

El estadio Coliseo tendrá mucha acción esta noche, con la puesta en escena de una gran velada boxística profesional y amateur.

En la pelea central estarán en el cuadrilátero Sergio “Zurdo” Rosales y Agustín “Muñeco” Kucharski, quienes intentarán demostrar su potencia y quedarse de esta manera con el triunfo.

Rosales estará frente a frente con el cordobés Kucharski, en categoría hasta 61,250 kilogramos.

En la pelea de semifondo, el santiagueño Iván “Terrible” Cisneros enfrentará al cordobés Diego “Sicario” Bustos, en la categoría hasta 92 kilogramos.

Programa

La velada se completará con cinco grandes desafíos en el terreno amateur

En esta oportunidad, el programa prevé estos enfrentamientos: Luján “Chispita” Martínez vs. Tamara “Terrible” Quiroga, hasta 54 kg; Mariano Velásquez vs. Ezequiel Paoli, hasta 64 kg; Ernesto Pedraza vs. Kevin Gauna, hasta 57 kg; Gabriel Loto vs. Daniel Acuña, hasta 64 kg; Carlos Villa vs. Pablo Domínguez, hasta 54 kg.

El valor de la entrada se estipuló de la sigiuiente manera: tribuna $200; ring side $300.