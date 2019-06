Se realizó una jornada de prevención de accidentes con monóxido de carbono y uso responsable del gas natural

13/06/2019 - 22:43 Santiago

Impulsada por la empresa Gasnor, en un hotel de la capital santiagueña se desarrolló una jornada de prevención de accidentes con monóxido de carbono y uso responsable del gas natural, cuyo objetivo es que la población “aprenda a prevenir y a consumir antes de la llegada del invierno”.

La iniciativa busca prevenir accidentes relacionados con la calefacción de las viviendas y la disertación está a cargo de especialistas en instalaciones eléctricas de Gasnor, Enargas y expertos en combustión interna. Además, se dieron tips para reducir el consumo y, de esta manera, abonar menos por este servicio.

Recomendaciones

En ese sentido, desde la firma Gasnor se brindó una serie de recomendaciones para evitar cualquier tipo de inconvenientes, ya que la falta de información provoca numerosas muertes que son totalmente evitables.

En la jornada se puso foco en los siguientes consejos: hacer revisar periódicamente los artefactos e instalaciones por personal matriculado; no usar los radiadores, calefactores o estufas para secar la ropa; revisar que no haya fugas de gas ni de agua caliente para evitar peligros y gastos innecesarios; ajustar la temperatura del calefón o termotanque al nivel mínimo necesario; cuando se alcance el punto de ebullición, disminuír la llama del gas; cuando cocines en hornallas, no dejes que la llama sobrepase el fondo del recipiente para que el calor no se desperdicie.

Ante cualquier inconveniente, las líneas de emergencia funcionan las 24 horas del día los 7 días de la semana, por lo que se debe llamar al 0-800-555-8800.