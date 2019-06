El 22 se presentará “La casita del árbol: una historia de amor”

13/06/2019 - 22:50 Santiago

El próximo 22 de junio, la Dra. María Carolina Agüero presentará su libro sobre la vivencia en torno de la experiencia de tener un hijo con capacidades diferentes denominado “La casita del árbol: una historia de amor”.

Se trata de una obra simple extraída de una realidad que busca compartir, aconsejar y acompañar a quienes viven a diario esta vida.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 17 en el Fórum Santiago del Estero e invita a participar a toda la comunidad. La entrada a la presentación será libre y gratuita.

“El libro es tal cual lo proyecté. Estoy muy feliz transitando este camino, los últimos pasos para regalarles mi historia, mis vivencias y mis recuerdos, como una manera de compartirla, acompañar y concientizar”, explicó la Dra. Agüero.

“Principalmente busco acompañar, porque me ayuda más a mí que al otro. Porque me ayuda a resignificar mi historia, y a darle sentido, ‘otro’ sentido a todo. Porque de esa manera pongo la mirada en lo importante. Además, busco concientizar, porque pretendo crear conciencia y a partir de la información generar empatía. Soy una convencida de que la exclusión es producto de la ignorancia, del prejuicio y sobre todo del miedo. Por eso, con este libro busco que esa ignorancia, ese prejuicio o miedo desaparezcan para que no haya más barreras a la inclusión plena de las personas con discapacidad”, amplió.

“El libro pretende llegar a todo aquel que quiera tenerlo. Tiene un costo, pero sólo para el que lo pueda pagar. Quien no puede hacerlo, se contacta por privado, con absoluta libertad, porque me gustaría que si desean leerlo lo hagan y que la barrera de lo económico no obste el acceso”, indicó.

Finalmente, la Dra. Agüero agradeció a la imprenta Servicop “por la paciencia, las ganas y la buena onda, por su profesionalismo y dedicación”.