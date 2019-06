“Mi papi y el `Chileno´ le tiraron nafta a mi hermano”

13/06/2019 - 23:35 Policiales

Un camionero y su patrón habrían quedado varados en un escándalo jurídico, al ser acusados por un niño de arrojar “a mi hermano, un vaso con nafta de la moto de mi mami”, mientras permanecían “borrachos y drogados”.

Así lo habría declarado un hermano de un menor de 11 años, quien a fines de abril fue ingresado al Cepsi con quemaduras en el 80% del cuerpo, proveniente de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini.

En un principio, todos dedujeron que fue un accidente. La víctima debió ser derivada al Hospital Garrahan, de Buenos Aires, y después confió a una psicóloga del Cepsi: “No fue un accidente. Mi papi me prendió fuego”.

La causa pasó a órbitas de la fiscal Andrea Juárez, quien requirió a la jueza de Género, Norma Morán, la detención del individuo: Rosendo Orellana, de 47 años.

Fuga

El padre de la víctima huyó y recién fue capturado al mes siguiente, junto a su patrón de apellido Vivanco, apodado el “Chileno”, de 46 años.

Ahora, la Fiscalía realizó Cámara Gesell a dos hermanos de la víctima, junto a la defensora oficial, Roxana Cejas (por el Ministerio Pupilar) y la defensa, ejercida por Miguel Ángel Torresi.

Ante los expertos, el mayor no habría aportado muchos detalles, ya que dijo que no vio nada.

Sin embargo, el niño de 8 habría recordado: “Mi papi y el “Chileno” estaban borrachos y drogados. Le sacaron nafta de la moto de mi mami en un vaso”.

Ante los funcionarios, psicólogos y otros especialistas, el menor habría ahondado: “Mi papi le pegaba de siempre a la mami. Ese día, le tiraron nafta a mi hermanito. Y se reían. Me vieron y me levantaron de los pelos al aire y me corrían para que me vaya”.

Habría enfatizado: “Se reían; querían prenderle fuego a todo”, deslizó una alta fuente cercana a la investigación.