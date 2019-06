Mainoldi: “Es un gran entrenador y espero que podamos repetir en Quimsa”

13/06/2019 - 23:58 Deportivo

Leonardo Mainoldi está al tanto de lo que ocurre con Quimsa, a pesar de estar alejado de las presiones de la alta competencia.

La temporada finalizó para Quimsa mucho antes de lo pensado y al ala pívot santafesino le quedó sed de revancha.

El “Coco”, como se lo conoce en el ambiente, celebró la llegada del entrenador Sebastián González, con el que compartió dos temporadas en San Martín de Corrientes.

‘Es una alegría grande poder volver a coincidir con Seba, después de estar dos años en San Martín y de conseguir las cosas que conseguimos. Fueron realmente dos grandes años para San Martín y para nosotros. Como equipo pudimos hacer dos muy buenas temporadas. Seba es un gran entrenador y espero que podamos repetir en Quimsa. Obvio que esto recién comienza, falta todavía el armado del equipo, pero realmente me puso muy contento enterarme que voy a volver a compartir equipo con él. Esperemos poder conseguir grandes cosas y seguir trabajando muy bien como lo pudimos hacer en San Martín”, comentó en exclusiva para EL LIBERAL.

“Estuve hablando el otro día un rato. Él estaba en Córdoba. Estuvimos recordando un poco los momentos en San Martín. Estoy contento porque esté con nosotros la temporada que viene y esperemos que vuelvan a salir las cosas igual que bien o mejor todavía”, agregó entusiasmado.

Diego Lo Grippo

Mainoldi también habló de la contratación de Lo Grippo en calidad de director deportivo: “La llegada de Diego es muy importante para el club y también para el equipo. Tener una persona que esté en relación constante con el equipo y se los transmita a los dirigentes, yo creo que es muy importante. Aparte Diego ha estado hasta hace unos meses jugando y sabe el día a día de lo que es un equipo, de lo que se necesita, de las cosas que hacen falta. Es un paso muy grande hacia adelante que ha hecho el club. Quisiera desearle que sea con muchos éxitos y que las cosas vayan más que bien. La parte deportiva va a ser poner todo para que Quimsa vuelva a estar en las posiciones de arriba, que es donde se merece estar”.

Por último, se refirió al período de vacaciones. “Sigo en Santiago por el colegio de los chicos, no me fui a ningún lado. Seguramente después me tome algunos días. Todavía estoy entrenando, en forma más tranquila, pero me sigo moviendo. Estoy muy cómodo en Santiago y ahora un poco viendo el básquet de afuera, desde otro punto de vista. Lo que uno necesita es mejorar de cara a la temporada que viene y llegar en las mejores condiciones al inicio de la pretemporada, cuando sea. A nivel individual hay ganas de revancha por cómo se terminó”, concluyó.