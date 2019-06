Zamora: “El BSE significa modernización y progreso para todos los santiagueños”

14/06/2019 - 00:31 Santiago

“Cuando se instala un banco se comienza a tener mayores posibilidades de desarrollo”

“Los vecinos ya no tendrán que ir a otros lugares para cobrar sus haberes”

“Asegura servicios esenciales para todos los sectores de esta comunidad”

El Gobernador de la provincia Gerardo Zamora participó de la inauguración de la sucursal del Banco Santiago del Estero en la localidad de Brea Pozo.El mandatario provincial brindó un discurso en el que destacó la apertura de la sucursal bancaria en la localidad del interior, al recalcar que “un banco significa modernización y progreso”. Además, el titular del Ejecutivo Provincial entregó un presente al Director Ejecutivo del Banco Santiago del Estero, Lic. Gustavo Eduardo Ick.En su alocución el gobernador Zamora expresó: “Quiero agradecer a las autoridades y al pueblo de Brea Pozo por recibirnos. También al Dr. Nestor Ick, al licenciado Gustavo Ick, al Sr. Jorge González y a toda la familia del BSE, que va a trabajar y prestar servicios a diario en esta sucursal que estamos inaugurando”.Zamora resaltó que el BSE es “nuestro agente financiero, que paga sueldos a la administración pública provincial y donde tenemos las cuentas de nuestros intendentes y comisionados municipales. Además presta un importante servicio a la clase pasiva, quienes ya no van a tener que recorrer tantos kilómetros para poder cobrar sus haberes. Esto no deja de ser algo muy importante”.El primer mandatario resaltó la inversión realizada por la firma, y consideró que “está motivada en ir cubriendo todos los departamentos, ciudades y localidades de nuestra provincia. No es una inversión menor para el sector privado o para cualquier entidad financiera que en este momento está atravesando situaciones económicas complejas que todos conocemos. Por eso muchas gracias”.Asimismo indicó que la comunidad de Brea Pozo “va a poder tener este servicio que se proyecta al sector comercial, productivo, industrial, de Pymes, artesanal o de cualquier otro sector”.“Lo que estamos viviendo aquí significa una bisagra con el inicio de una etapa de modernización y progreso, un banco significa eso y representa que estamos en un camino de progreso, en el que tenemos que levantar la mirada sin dejar de preocuparnos, tener conciencia, ocuparnos y hacer todo lo necesario para superar las coyunturas que se viven en el país y en nuestra provincia, que no es una isla”, concluyó el mandatario.“Estas acciones del Banco de Santiago del Estero van marcando el desarrollo en los pueblos del interior. Creo que aquí en Brea Pozo, ha sido también una zona donde la gente tenía muchas expectativas, donde hacía mucha falta que haya un banco. Saben que cuando se instala un banco se comienza a tener posibilidades de desarrollo en la zona y creo que es lo que todo el pueblo aquí presente vino a agradecer”.“Primero, estoy muy contento por el hecho de que esta empresa tan importante de Santiago del Estero, haya confiado en Brea Pozo lo cual me llena de orgullo. Además, a través de esto, se logra un trabajo conjunto entre un emprendimiento privado como el BSE y el Gobierno de la provincia, y el objetivo es que la comunidad, en este caso Brea Pozo, cabecera del Dpto. San Martín, y comunidad cercanas y parte de los departamentos Avellaneda y Loreto, tengan cerca de su casa la respuesta a inquietudes, necesidades, que puedan cobrar sus haberes y no tengan que ir a otros lugares”.“Es un paso más de la propia comunidad de Brea Pozo, en este camino compartido de desarrollo humano sustentable, y que se inscribe en un marco más amplio de avances sociales e institucionales que, como el que hoy celebramos. Sintetiza la mancomunión entre los diferentes sectores de la sociedad civil de esta cabecera departamental.Que se inaugure un ente crediticio en una comunidad, habla de que, previamente, debieron suceder otras cosas, relacionadas con lo humano. Debieron existir previamente lazos, vínculos y afectaciones compartidas y con el común denominador de la esperanza y la confianza.Además, demuestra que hoy Brea Pozo, como tantas otras localidades de nuestro interior, ha alcanzado un volumen de dinámica que le permite interactuar con otras comunidades.Esta sucursal, es un factor que se suma e inserta como potenciador de los procesos productivos y económicos de su comunidad, pero sobre todo, como muestra de que esas oportunidades se gestaron de la mano de políticas públicas con vocación de contribuir a que los santiagueños encontremos formas de trabajar y realizarnos, sin el fantasma del desarraigo.Es muy destacable que el Banco Santiago del Estero renueve periódicamente y en diferentes planos, ese compromiso social empresario que significó, en muchos casos, posibilidades concretas de realización laboral para muchos jóvenes de nuestro interior”.