FÚNEBRES | 14 de junio de 2019

14/06/2019 - 01:21 Funebres

Fallecimientos

- Cevera Ovidia Correa

- José Rolando Cejas Sánchez

- Fanny Beatriz Santin (La Banda)

- Estela del Carmen Gómez (La Banda)

- Emilio Jozami

- Delina Ester Paz de González

- Victoriano Mateoli

Sepelios Participaciones

BASUALDO, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su esposo, hijos, hijos pol., nietos, bisnietos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepulltados en el cementerio de Lujan hoy a las 11,30. Srv- Emp. ABRAHAM GUBAIRA S. R. L. para Caruso Cia. Arg. de Seguros S. A.

CEJAS SÁNCHEZ, JOSÉ ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus hijos José, Angel, Asucena, Mercedes, Nancy, Gabriela, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORREA, CEVERA OVIDIA (Tere) (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus hijos: Lorna, Pablo, Silvina y Marcos, sus nietos: Nathaly, Nadine, Joaquín y Mateo, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORREA, CEVERA OVIDIA (Tere) (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. El Señor la tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones". Sus hermanos políticos, esposas e hijos, participan con dolor el fallecimiento de Tere. Acompañamos a nuestros sobrinos y flias., en este dificil momento. Rogamos por su eterno descanso en paz. Amén.

CORREA, CEVERA OVIDIA (Tere) (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Kuky y Jose Gimenez Lezama y flia., para nosotros es un dia muy triste, vemos partir a la Morada Celestial a nuestra Amiga y Hermana de la vida querida Tere. Viviras eternamente en nuestros corazones. Abrazamos a tus amados hijos Pablo, Silvina, Vero, Marcos, tus nietos y flias., Rogamos por ellos cristiana resignación. Elevamos Plegarias en su memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Querida Amalia: Siento una inmensa pena al participar tu fallecimiento, y abrazo fuerte y con mucho cariño a tu hijo Ramón ante irreparable pérdida. Mi niña buena moza, eras un persona llena de buenas cualidades, uno de los pilares principales de nuestra institucion, nuestro Centro Jub. Docentes "Carmen Palumbo", te extrañaremos y lloramos tu partida. Le pediré al Amo Jesús le de fortaleza y lo cuide a tu hijo Ramón. Negrita Rodriguez de Maldonado y su hija Marilena.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Los compañeros de su hija Evangelina: Marta Barrientos, Liliana Tevez, Norberto Perez Rivas, Maria Adela Tosi, Liliana Contreras, Manuel del Castaño, Ramon Salvatierra, Carlos Saavedra, Oscar Romaya, Gisela Campos y Marcela Larcher, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Yolanda Bucci, sus hijos Fernando, Carlos, Lorena y Ariel y sus respectivas flias. participan el fallecimiento de la querida Gladis y acompañan a su hermano Coco en este momento de profundo dolor.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su hijo: José Emilio Jozami, su hija pol.: María Eugenia Carreras, sus nietos: María Luján, Sarita y Francho, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ). HAMBUGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dra. Maria Eugenia Carabajal, participa el fallecimiento del Padre del Dr. Jose Emilio Jozami. Ruega oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El Club Atletico Central Cordoba, participa con profundo dolor el fallecimiento del Padre del Dr. Jose Emilio Jozami, Ruega oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Alfonsina Bucci, participa con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de sus primos de Cariño Sarita y Francisco Jozami. Ruega oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Carlos Bustos, Marcela Achaval, Maria Emilia, y Maria Agustina, participan y acompañan a su querido Amigo en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Señor ya esta ante ti recibelo en tu Reino, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su amigo Dr. Jose Emilio Jozami. Andrea Bucci y alfonsina Bucci.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Rogamos al Señor lo reciba a ssu lado en paz y lo colme de bendiciones." Participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo. Mirta Pastoriza y familia.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dra. Maria Julia Ponce de Merino y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo José Emilio en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Walter Medina Salomón participa con profundo pesar el fallecimiento del padre del querido amigo José Emilio. Eleva oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Ing. José Félix Alfano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Néstor Cioccolani, su esposa Mariana e hijas participan con dolor el fallecimiento del papá del querido amigo José Emilio y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Juan M. Martinez, Ramona Avila, Fernando Duró, Zulma Torres, Nancy Sosa y Adolfo Paradelo acompañan a sus amigos José Emilio y Eugenia en este dificil momento.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Su hermana Dora Alicia Martinez y tus sobrinos queridos Cecilia y Carlitos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Hermano guardaremos tu recuerdo por siempre en nuestros corazones. Descansa en Paz.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Te despedimos con gran dolor. Su hermana Aurora Martinez de Peralta, su esposo Marcial Peralta, sus hijos, nietos, nietos políticos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Su sobrina Roxana Martinez, sus hijos Eugenia, José y Mauri, hija politica Julia Salomón, nietos Nacho, Jeremias y Jaoquin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Estela Elías Brué y Miguel Simón participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus vecinos de Calle Córdoba; Familias Naser, (Fabris) y Cuello, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Romina Eugenia Herrera y su hijo Benicio Peralta Herrera, participan su fallecimiento y acompañan a la familia ante tan irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Mashi Gerez de Fernandez, sus hijos Maria Ana, Luis Pablo y Maria Nina. acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Alicia Martinez de Najarro y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de mi amigo Guilli. y acompaña a su flia. en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Amanda del Valle Villalba, su esposo Carlos Fuentes y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Graciela e hijas en este doloroso momento. Euregan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Sus amigas Nené Agüero de Rizo Patrón, Carmen Agüero de Manzur y Ma. Cristina Agüero Echegaray y sus respectivas familias acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Su vecino y amigo Daniel Werenitzky, su esposa Maria Angelica Coria de Werenitzly y su hija Maria Belén Werenitzky, participan con profundo dolor su fallecimienbto y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Integrantes de la Mesa Redonda Panamericana Francisco de Aguirre, participa con dolor el fallecimiento del padre de su hermana Panamericana, Maria Josefina Martinez Grimaldi. Oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Integrantes de la Mesa Redonda Panamericana Santiago del Estero Capital, participan su fallecimiento y acompañan a nuestra querida hermana en ideales Panamericanos., Graciela. rogamos oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. José Luis Guzmán, Marisa Olivera y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Graciela, Marijó, Luis y demás seres queridos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus amigos Manuel Argañaras, su esposa Marta Aguero Abal y sus hijos Maria Josefina y Leandro Anabalon, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altisimo pronta y cristiana resignación para su flia. Deescansa en Paz querido Guilli.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Querido Guilli, que pena y dolor inmenso no tenerte aquí con nosotros. Tus amigos Dido y familias Adrada Serrano participan con profundo dolor su deceso y acompaña a su familia en este difícil momento. Que brille para vos Guillito querido la luz que no tiene fin y elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Jose Alberto Zani y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Suky y Mecha, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Guilly. Deseandole pronta resignación a sus familiares y elevando oraciones por su eterno descanso.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Emilio César Urrere, participa con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo, acompaña a su esposa e hija y demás familiares en este díficil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MATEOLI, VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus hijos Alonso, Víctor, Olga, Nélida, Mario, Estela, h/pol, Susana, Mercedes, Alba, Carlos, nietos, bisnietos y demás familiares participan sus fallec. Sus restos serán inhumados cemet. de Pampa Muyoj hs 11. Casa de duelo calle Nº 283 Bº Mosconi. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ DE GONZÁLEZ, DELINA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Su esposo Franco González, hijos Marisa, Graciela, Martita, Susana, Teresita, h/pol, Fernando, Jorge, José, Germán, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cemet. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ DE GONZÁLEZ, DELINA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Pablo Sebastián Villa, Mario Diaz , Juan Alsogaray, Blanca Guzmán y Chavela Gutierrez participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Teresita. Ruegan oraciones a su memoria.

PAZ DE GONZÁLEZ, DELINA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Personal directivo y docente de la escuela Nº 237 Dr. Ricardo Rojas participa con hondo pesar el fallecimiento de la madre de la compañera Marisa Gonzalez y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GONZÁLEZ, DELINA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Evelin,Ernesto Mottola y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ DE GONZÁLEZ, DELINA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Personal Directivo, Docente, Maestranza y Alumnos, de la Escuela 1241, participan el fallecimiento de la Madre de la Docente de dicho Establecimiento, Marisa Gonzalez. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BARRIENTOS DE VÉLIZ, ROSA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/11|. Al cumplir otro aniversario de tu partida a la Casa del Padre te recordamos con infinito amor. Quedaste en nuestra memoria y nuestro recuerdo. Quedate en el Santo luar donde Dios, te recibio para cobijarte con su infinito amor. Miramos siempre, mientras transitamos el camino que construiste, con sentimientos de amor, trabao y grandes valores. Tus hijos Omar, Stella, Walter, Hector Veliz Barrientos. Invitan a familiares, amigos a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral. Se ruega una oración en su memoria.

BAZÁN, JOSÉ BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Que brille para Ti la luz que no tiene fin". Sus hijas Nena, Lucia y Ale, nietos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia La Merced, con motivo de cumplirse el primer aniversario de su partida a la Casa del Señor.

IBAREZ, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/619|. "Que Dios en su infinita Misericordia lo tenga a su lado como nosotros en el corazón". El Grupo de oración del dia lunes de la Capilla Nuestra Señora de Lujan, invita a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 en lla Capilla nuestra Señora de Lujan al cumplirse el noveno dia de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

IBAREZ, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/619|. Su vida fue reir, ayudar, amar, será por eso que Dios lo llevó a su lado " La Gran Comunidad Nuestra Señora de Lujan, invita a la Misa que see oficiará hoy a las 19,30 en la Capilla Nuestra Señora de Lujan al cumplirse el noveno dia de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, CARLOS TULIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su pareja y amiga América, sus hijos Stella, Ariel, Roxana, y sus nietos Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 días de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, AFIFE INÉS (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Siempre te recordaremos con amor porque eso eras vos, hoy cumples tu primer año junto al Padre Celestial, por eso nos reuniremos en la misa de las 20 hs en la iglesia la Merced. Su tía Nélida de Mattar, sus primos hermanos Edith y Rodhy e hijas Ornella, Macarena y Sebastián Córdoba, Luis Mattar e hijos.

MATTAR, AFIFE INÉS (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Rita, Griselda y Monserrat, sus fieles compañeras en sus últimos años, que la cuidaron con mucho amor, invitan a la misa de hoy a las 20 hs en la iglesia la Merced con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

MATTAR, AFIFE INÉS (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Mi vieji del alma, fuiste como una abuelita para mi, a quien pude brindarle mucho cariño, amor y atención, hoy termino esa maldita batalla que no la pudimos ganar, me quedo con esos bellos momentos compartidos en familia como a usted la gustaba, me duele su partida y no se imagina cuanto, la voy a llevar en mi corazón siempre. Griselda, invita a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia la Merced, con motivo de cumplirse un año de su partida al Reino de Dios.

PAÉZ, TOMÁS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/11|. Dios eligió un ángel para cuidad y me eligió a mi. Desde allí iluminaré a todos, y les aseguro que estaré siempre al lado de ustedes. Su esposa Graciela Arce, y sus hijos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Virgen del Valle Bº H. Hondo, con motivo de cumplirse 8 de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

GOROSITO, JOSÉ EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Hoy hace 4 meses de su respectivo fallecimiento, lo recordaremos siempre. Su mamá Sandra Gorosito, su abuela Herminia del Carmen Montes, hermanos, primos y tíos.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CASERES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su esposa Hedit Pérez Pablo, Soledad, Silvana, Ester, Celeste , Francisco, Sara h. políticos, nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 15 horas en el cementerio la Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. " Felices los humildes porque verán a Dios". Esposo, padre, abuelo amado, porque creemos en la resurrección estamos convencidos de que ya estas en los brazos del Señor Jesús. Su esposa Mónica R. Flores Matos, sus hijos: Francisco, Joaquín, José, Gabriela y Camila, hijos políticos Romina, Marina, Joel y Franco y su nietito Juan Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Belgrano y San Juan (S/V) y serán inhumados en el cemet. jardín del Sol hoy a las 15 hs. Se ruega no enviar ofrendas florales y destinar aporte a caritas parroquia la Inmaculada.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su hijo Francisco Damián Estevez, su Sra. Romina Pecora y su nietito Juan Francisco Estevez participan con profundo dolor su fallecimiento. Te vamos a honrar siempre. Se ruega no enviar ofrendas florales y destinar aporte a caritas parroquia la Inmaculada.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su hijo Joaquín Ignacio Estevez participa con profundo dolor de su fallecimiento. Se ruega no enviar ofrendas florales y destinar aporte a caritas parroquia la Inmaculada.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su hijo Antonio Estevez y Marína Ledesma participan con profundo dolor su fallecimiento. Te amamos papá querido. Se ruega no enviar ofrendas florales y destinar aporte a caritas parroquia la Inmaculada.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su hija María Gabriela Estevez y su esposo Joel Navarrete participan con profundo dolor en su fallecimiento. Papa amado estas en el Reino de Dios gozando de luz y paz. Se ruega no enviar ofrendas florales y destinar aporte a caritas parroquia la Inmaculada.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su hija Camila Belén Estevez y Franco Torres participan con profundo dolor en su fallecimiento. Papá querido te llevo siempre en mi corazón. Se ruega no enviar ofrendas florales y destinar aporte a caritas parroquia la Inmaculada.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Has partido a los brazos de nuestro Padre donde nos encontraremos para sonreír siempre. Su hermana Graciela Estevez, tu hermano político Hugo Rodríguez, sus hijos Mónica, Fernando, Pedro y Patricio. Se ruega no enviar ofrendas florales y destinar aporte a caritas parroquia la Inmaculada.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Querido tío, gracias por hacernos jugar durante tantos años. No te olvidaremos. Sus sobrinos nietos Julieta, Lucia, Elena, Simón y Victoria Rodríguez participan con dolor su fallecimiento.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "Yo soy el camino la verdad y la vida, el que cree en mi no morirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamás. Mariano Russo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Carlos Mario Achaval y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Rogando oraciones en su memoria.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su amigo Dr. Walter Peralta Rondano y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su amigo Beto Jorge y Elida Ledesma, sus hijos Gaby, Juanchy y Fernando Jorge, con sus respectivas familias, lamentan profundamente la pérdida de esta gran persona. Se ruega una oración en su memoria.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. ''Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada''. Miguel Siufi y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos dificiles. Rogando oraciones en su querida memoria.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. ''Señor ya esta ante tí recibelo en tu Reino y dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin''. José Siufi, Mónica de Nicola y flia, lamentan profundamente la partida de un gran amigo y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. 'Señor llegó a tu casa un hombre bueno, defensor de la familia y un gran amigo''. Sus amigos de siempre: Dito Garcia Gallo, su esposa Lita Sanchez Diaz y sus hijos: Mariana del Huerto, Mariano, Matias, Alvaro y Luciana, acompañan a su querida flia esperando en Fé la luz del reencuentro. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus hermanos Sonia Porota, Cacho sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Misericordia. El cortejo partirá de Soler y San Carlos S/V. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus sobrinas Muñeca y Yaqui Herrera y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Norte Beneficios y serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus sobrinos Javier, Véronica y María Jose y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallec imiento. Sus restos son velados Norte Beneficios ( Soler y San Carlos) y serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; Vice- Intendente Roger Nediani; y Funcionarios de su Gabinete,participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Mario y Nancy acompañan en su dolor al amigo Milton y flia. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. C.P.N. Javier Alexandro, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus compañeros de trabajo de Dirección Gral de Rentas de La Municipalidad de La Banda, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Elevando oraciones en su querida memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus hijas: Carina, Nancy y Antonella, sus hijos pol.: Martín, Francisco, Álvaro y Cecilia, y nietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. José Mnauel Borquez, secretario de asuntos laborales y cuerpo de delegados de la comisión directiva del sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero SIDISE, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer, elevan una oración en su memoria, que brille para el la luz que o tiene fin y ruegan resignación a sus familiares.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El profesor Mario Daniel Atterbury, secretario general, la profesora, Susana Beatriz Salvatierra y demás integrantes de la comisión directiva del sindicato de docentes independientes de Santiago del Estero SI.DISE participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer, elevan una oración en su memoria, que brille para el la luz que no tiene fine y ruegan pronta resignación a sus familiares.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. La comunidad educativa de la escuela Nº 12 Benjamin Lavaisse y del jardín de infantes Nº 272/12 "Mininos de Villa Robles" participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. esposa del supervisor escolar de Nivel Primario zona 38 Lic. Rubén Salazar. Elevan oraciones a su memoria y ruegan a Dios cristiana resignación.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Personal directivo y docente de la escuela Nº 237 Dr. Ricardo Rojas participa con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. esposa del supervisor escolar de Nivel Primario. Lic. Rubén Salazar. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La Comunidad Educativa de la Escuela N° 754 José Maria Ramos Mejía de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Supervisor Escolar de Zona 25, Licenciado Rubén Salazar. Ruegan oraciones en su querida memoria y resignación para su familia.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Elias Roberto y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Piki Coria y Nancy Barrionuevo, acompañan en su dolor al amigo Rubén. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 411 de Señora Pujio, acompañan en su dolor al Sr. Supervisor Rubén Salazar. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus amigos: Juan Manuel Ceres, Adriana Lemoine e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su compañero entrañable Rubén Salazar. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Los amigos del Sr. Rubén Salazar: Jorge, Luis, Ramón, César, Antonia, Ana, Bety, Azucena, Rosita, Cecilia y July, lo acompañan a transitar el doloroso momento por la pérdida de su compañera. Elevan una oración en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La Comunidad Educativa Nº 43 ''Buenaventura Suarez '' y Jardín Anexo Nº 31 '' Los Pitufos'', de la localidad San Ramón, acompañan al Supervisor Rubén Salazar, por la irreparable pérdida de su compañera Prof. Fanny Santin. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº411 de Señora Pujio, acompañan en su dolor al Docente Milton Gomez. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Personal directivo, docente y de maestranza de la escuela Nº 797 Juan Francisco Besares de el Simbolar participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del supervisor zonal Rubén Salazar. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La Señora Presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa del fallecimiento de la esposa del Sr. Supervisor de Nivel Primario Prof. Rubén Salazar, lo acompaña en su dolor y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Directivos, personal docente y de maestranza de la escuela Nº 375 "Mercedes S. de Irurzun" hacen llegar sus condolencias al Sr. Supervisor Rubén Salazar por tan dolorosa pérdida. Rogamos por el eterno descanso de Fanny y que Dios reciba su alma dando el descanso eterno y resignación a sus familiares.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La Señora Presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Directores Generales de los distintos Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Supervisores y Analistas Técnico Docentes, Coordinación del Área Legal, Oficina de Prensa y Difusión, personal del Organismo participan del fallecimiento de la esposa del Sr. Supervisor de Nivel Primario Prof. Rubén Salazar, lo acompañan en su dolor y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La comunidad educativa de la escuela Nº 59 Remigio Carol participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del supervisor Rubén Salazar y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (FANNY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. ''Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreir porque a vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado; tu corazón puede estar vacio porque no la puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacio y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le gustaria: Sonreir, abrir los ojos, amar y seguir''. A nueve días de su partida al Reino Celestial. Su esposo Juan Manuel Mendez, sus hijos Carlos, Paola y Clarisa, su hijo político Gustavo, sus nietos Abigail, Juan Amaro y Juan Génaro, invitan a la misa en su memoria hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey.

NEDIANI, HUMBERTO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/99|. Humberto hoy hace 20 años de tu inesperada partida al Reino Celestial. Recordaremos por siempre. Tu esposa, hijos y nietos nos reuniremos en oración a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey para rogar por la paz de tu alma. Te extrañamos y rogamos al Altísimo que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin".

Agradecimientos

Recordatorios

SÁNCHEZ SULCA, ANDREA CELESTE (q.e.p.d. Falleció el 5/10/15|. No mueres, te haz inmortalizado en el recuerdo de tus seres queridos. Tu madrina Silvia Filippi te recuerda con mucho afecto en un nuevo aniversario de tu cumpleaños. Besos al cielo. Se ruega una oración en su querida memoria.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CÓRDOBA, MARTA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Claudio y Daniel Cerezo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su gran amigo Antonio Córdoba. Ruegan a Dios por su descanso eterno y cristiana resignación a toda su familia.

CÓRDOBA, MARTA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dr. Astor Anibal Padula participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

CÓRDOBA, MARTA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Daniel Ballespin y sus hijos Daniela, Lucas y Abraham, acompañan a sus compadres Antonio y Marta y a toda su flia, en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CUEVA, BLANCA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El Hostal del Abuelo y personal participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CUEVA, BLANCA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Arq. Miguel Roberto Mukdise, Arq. Mercedes Neme de Mukdise , Jorge, Florencia, Marcos, Alina participan con dolor su fallecimiento . Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

JUÁREZ DE SALEME MARIA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus hijos Graciela, Luis, Jorge y Raúl, hijas políticas Ana, Silvia, Julia, nietos María, Gabriela, Marcela, Abdel, Naser, Silvana, Paola, Pablo, Andrea, Javier, Natalia, Raúl, Emilio, Elías, Shadi y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio de La Aguada, previo oficio religioso. SERRA SERVICIOS SOCIALES S.H. Las Termas.

JUÁREZ DE SALEME MARIA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Licenciado Raúl Gutiérrez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

JUÁREZ DE SALEME MARIA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. . "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". Norma Sánchez de Gutiérrez e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas

JUÁREZ DE SALEME MARIA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". Dra. Lilian Gutiérrez participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

JUÁREZ DE SALEME MARIA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". Clarisa Rodríguez y hermanas, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Luis y acompañamos en estos momentos a su familia. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas

SOSA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento de la tía de la portera Rita Ledesma. Choya.

SOSA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Alcira Diaz de Serrano y flia participa con dolor el fallecimiento de su amiga y vecina. Acompaña a toda su familia en este duro momento. Choya.