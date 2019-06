Mauricio Macri invitó a crecer: "Este cambio continúa"

14/06/2019 - 20:10 Política

El presidente Mauricio Macri destacó hoy que "este cambio continúa" e invitó: "Sigamos estando juntos, cerca, codo a codo", al hablar en el lanzamiento de la segunda edición de los Juegos de las Personas Mayores 2019 que organiza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de promover las prácticas deportivas y culturales en las personas mayores de 60 años.

En un clima festivo, rodeado de jubilados y jóvenes, en Parque Sarmiento, Macri destacó la importancia del trabajo en equipo y felicitó a los funcionarios del gobierno nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, PAMI, Anses, que trabajan para facilitar la vida a los adultos mayores, para que tengan "más herramientas para sus proyectos, como la capacitación digital, para los trámites online, o para conectarnos con nuestros nietos".

El presidente dijo que tuvo "una semana muy linda, de arranque" con la inauguración el lunes pasado de las oficinas de Mercado Libre" y en ese sentido destacó la importancia de "la economía del conocimiento, que tiene que ver con generar contenidos, que hacemos para la Argentina y para exportar".

"Al día siguiente -agregó- en 3 de febrero, con María Eugenia (Vidal, la gobernadora bonaerense) fui a ver las aulas digitales, creadas para que los chicos tengan capacidades digitales" que sirven, dijo, para que emprendan el camino a "la robótica, programación, la inteligencia artificial", entre otros conocimientos.

Macri luego habló en tono jocoso sobre la segunda edición de los juegos para personas mayores, señalando que "en cualquier momento podré participar. Estoy pensando que yo cantando soy bueno; en baile soy superior" pero también "con el ping-pong me las arreglo; las cartas me gustan. Me va a costar elegir", dijo despertando risas y aplausos.

Este ámbito, agregó, permite "compartir, hacer nuevos amigos después de una vida de trabajo, de marcar el rumbo, cada uno aportando su granito de arena".

"Estamos acá porque este cambio continúa, sigamos estando juntos, cerca, coco a codo, cada proyecto nuevo que nos haga seguir siendo parte de esta vida maravillosa. Queremos este país, es nuestro este país. Por la Argentina estamos haciendo esto. La Argentina necesita que sigan ahí, transmitiendo ese mensaje positivo, por el diálogo, el respeto", concluyó el presidente.

Estuvieron en el acto el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, entre otras autoridades.