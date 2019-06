CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de junio de 2019

14/06/2019 - 20:34 Cartelera

CANAL 07

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

1 1 .45 LO S S IMP S O N S

(CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. RECIÉN GRADUADA

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 CLUB 57

18.30 CINE. TITANIC

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 LÁPIZ DE PLATINO 20190

1.30 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 COPA AMÉRICA BRASIL 2019

22.00 MUNDIAL SUB-20 DE LA FIFA

POLONIA 2019





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE ARGENTINO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

21.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOOD TRUCKS

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. INSTITUTO (JUEGO 3)





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS SEGUNDA

EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.44 UN HORIZONTE LEJANO

09.35 AVIÓN PRESIDENCIAL

12.01 DUELO DE TITANES

14.15 EL GIGANTE DE HIERRO

15.54 AVIÓN PRESIDENCIAL

18.19 AMIGOS DE MÁS

20.08 LA CRUDA VERDAD

22.00 HAMBRE DE PODER

TCM

06.06 LOST - T. 2 - EP. 19 - S.O.S.

07.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

08.18 LOST - T. 3 - EP. 11 - ENTER 77

09.02 LOST - T. 3 - EP. 12 - PAR AVION

09.48 LOST - T. 3 - EP. 13 - THE MAN FROM TALLAHASEE

10.32 LOST - T. 3 - EP. 14 - EXPOSE

11.15 LOST - T. 3 - EP. 15 - LEFT BEHIND

12.01 LOST - T. 3 - EP. 16 - ONE OF US

12.46 LOST - T. 3 - EP. 17 - CATCH 22

13.29 LOST - T. 3 - EP. 18 - D.O.C.

14.14 LOST - T. 3 - EP. 19 - THE BRIG

14.59 LOST - T. 3 - EP. 20 - THE MAN BEHIND

THE CURTAIN

15.43 LOST - T. 3 - EP. 21 - GREATEST HITS

16.28 LOST - T. 3 - EP. 22 - THROUGH THE LOOKING

GLASS - PART 1

17.12 BEETLEJUICE

18.51 MUJERCITAS

21.03 MI PRIMER BESO

23.00 EL ESPECIALISTA

TNT

06.39 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL 2

08.20 EL TESORO DEL AMAZONAS

10.07 REYES DE LAS OLAS 2. WAVEMANÍA

11.38 ENREDADOS

13.26 SHANGHAI KID

15.28 ¿QUÉ PASÓ AYER?

17.22 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER

DE LA JUSTICIA

20.06 STEP UP. LA REVOLUCIÓN

22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

SPACE

08.29 PERDIDOS EN EL ESPACIO

10.49 PRISIONERA DEL ESPACIO

12.31 SOY EL NÚMERO CUATRO

14.29 TRON. EL LEGADO

16.48 EL DESTINO DE JÚPITER

19.05 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

21.30 GIGANTES DE ACERO

23.52 FURIA. LAS PELEAS DE CARLOS MONZÓN

CINECANAL

11.40 UN DESPERTAR GLORIOSO

13.42 PODER SIN LÍMITES

15.12 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

17.25 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA

19.40 NADA ES LO QUE PARECE 2

22.00 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

AXN

07.00 C.S.I. - T. 1 - EP. 1 - PILOT

12.00 CRIMINAL MINDS - T. 3 - EP. 56 - BIRTHRIGHT

22.05 NCIS - T. 16 - EP. 12 - THE LAST LINK

23.00 HAWAII-FIVE-O - T. 8 - EP. 7 - KAU KA

‘ONOHI ALI’I I LUNA

23.55 THE FIX - T. 1 - EP. 1 - PILOT





A DÓNDE IR

SANTIAGO LAWN

TENNIS CLUB

(PARQUE AGUIRRE)

*HOY, A PARTIR DE LAS 22.30, PEÑA

FOLCLÓRICA CON TUNA CANTOS

Y LA COOPERATIVA CULTURAL,

BALLET FOLCLÓRICO “ANDANZAS”,

DEL BAILARÍN LITO TIJERA, GRUPO

FOLCLÓRICO SAPUNAR E INVITADOS

ESPECIALES.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*HOY, A LAS 23, ANTICIPO DÍA DEL

PADRE CON EL DÚO GÓMEZ CASTILLO

Y DARIO TÉVEZ.

HÉRCULES ESPACIO

DE ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI Nº 376)

HOY, A LAS 22, EN EL CICLO “MÚ-

SICA EN EL AIRE”, EXCLUSIVA

PRESENTACIÓN DEL DÚO OBLIVION

Y PAULINHO DO PINHO.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(COMANDANTE CÓRDOBA 456)

*MAÑANA, A LAS 19, “LA PEÑA

DEL RANCHO” CON LOS SANTIAGUEÑOS

DEL ALBA, LA TROVA

SANTIAGUEÑA, GUILLI SUÁ-

REZ, LAS DOS VOCES, CLAUDIO

“MACHITO” AGÜERO, LOS DEL VINALAR,

LOS CANTORES, TITICO

AGUÍRREZ Y VÍCTOR SHOWMAN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* VIERNES 21, A LAS 22, “EL VESTIDOR”,

CON ARTURO PUIG Y JORGE

MARRALE.

*DOMINGO 23, A LAS 18, SHOW EN

VIVO DEL PERSONAJE INFANTIL,

“YO SOY VAMPI”.





CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES,

FIN DEL JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

15,16,17/06 -13:10 hs (Cast) 16:30 hs

(Cast)

GODZILA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 19/06 - 19:50 (Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

15,16/06 - 22:25 hs (Cast) 00:45 hs

(Cast)

HOMBRES DE NEGRO,

MIB INTERNATIONAL (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

15,16/06 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs

(Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

00:20 hs (Cast)

HOMBRES DE NEGRO,

MIB INTERNATIONAL (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

15,16/06 -14:50 hs (Cast) 17:30 hs

(Cast) 20:00 hs (Cast) 22:20 hs

(Subt) 00:40 hs (Subt)

X-MEN (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

15,16,17/06 -14:10 hs (Cast) 16:30 hs

(Cast) 19:00 hs (Cast)

PESADILLAS

AL AMANECER (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

15,16/06 - 22:30 hs (Subt) 00:45 hs

(Subt)

ALADDÍN (2D)

AVENTURA (ATP)

15,16,17/06 -14:00 hs (Cast) 16:45 hs

(Cast) 19:20 hs (Cast)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

15,16/06 - 22:10 hs (Subt) 00:45 hs

(Subt)

HÍPER LIBERTAD

HOMBRES DE NEGRO:

INTERNACIONAL APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 17:50 - 22:40

CASTELLANO 3D 20:20

ALADDÍN ATP con Leyenda CASTELLANO

2D 17:30 - 19:50 - 20:10

GODZILLA II, APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

X-MEN: DARK PHOENIX APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:20 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

20/06/2019

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 15:50 - 18:10 -

20:30 -22:50

CASTELLANO 3D 15:00 - 17:20 -

19:40 - 22:00