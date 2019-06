Ex de Calle 13 sigue en camino solista con nuevo disco

14/06/2019 - 22:20 Pura Vida

La cantautora puertorriqueña Ile, que integró Calle 13 junto a sus hermanos Eduardo y René, inició hace unos años un camino solista que se consolida con el lanzamiento de su segundo disco, “Almadura”, en el que explora nuevos sonidos y alza la voz con un mensaje potente de reivindicación feminista y política. La joven de 30 años se impone con “un disco bien conectado a la raíz percusiva afrocaribeña y latinoamericana, en donde el tambor marcha como los latidos que llevamos dentro”, indicó Ileana Mercedes Cabra Joglar -tal su nombre completo- en diálogo con Télam.

El nombre del álbum propone un juego con la palabra armadura cambiando la “r” por la “l”, en función de la pronunciación boricua.

Después de una década en Calle 13, ¿cómo estás transitando este camino solista?

Aprendí a salir de mi zona de confort y me expandí a otras posibilidades sonoras y de expresión artísticas. Tratar de escribir con palabras es un ejercicio al momento de componer, uno parte de uno mismo, es un proceso de búsqueda interna, un trabajo casi psicológico que ayuda mucho al desarrollo individual.

Del disco participa el legendario pianista neoyorkino Eddie Palmieri ¿qué significado tiene su presencia?

Soy fanática de su música, su participación me honra muchísimo. Él viene de una familia de pianistas increíbles. Yo creo que su estilo es muy particular, es de romper estructuras. Como fanática era necesaria su participación en “Almadura”.

¿Cómo definirías tu propuesta musical?

Tratamos de fusionar toda la riqueza de los ritmos caribeños y africanos para formar ritmos nuevos. No mantenemos ningún ritmo muy puro, buscamos crear algo nuevo dentro de esa variedad.

En este trabajo se escucha un gran crecimiento en tu interpretación...

Yo creo que toda las bases rítmicas de las canciones me fueron llevando hacia un ambiente en particular de acuerdo a cómo yo las iba sintiendo. Lo más importante es estar conectada con lo que te pide la canción y eso me lo enseñó mi abuela.l