Jaguares superó a Sunwolves y cerró una histórica primera fase

15/06/2019 - 00:20 Deportivo

Con un récord de 11 victorias y 5 derrotas, Jaguares terminó una campaña brillante en la fase regular del Súper Rugby 2019. En el Estadio José Amalfitani de Liniers cerraron una etapa inicial soñada: vencieron 52-10 a la franquicia japonesa Sunwolves, que en lo numérico, fue la peor de la tabla general.

Así pintaba la previa. Jaguares con trece cambios para recibir a Sunwolves en el último partido de la fase regular, en donde debía, como mínimo, conseguir un empate para dejar definida su localía en el Estadio José Amalfitani, no sólo para los cuartos de final, sino también para las semifinales. El cuarto partido como capitán de Matías Orlando, el regreso de Rete González Iglesias y Rodrigo Bruni, el estreno de la decimoquinta pareja de medios – Felipe Ezcurra y Domingo Miotti – , el debut de titular de Francisco Gorrisen, más el debut de Santiago Socino como jugador número 62 de Jaguares y 40 de la era Quesada. Sólo los wingers Santiago Carreras y Sebastián Cancelliere volvían a decir presente respecto a la formación que había derrotado a Sharks una semana atrás. Del otro lado, un conjunto japonés resignado, que pintaba mejor en el comienzo – había conseguido ante Chiefs y Waratahs sus únicos dos triunfos como visitante desde que debutó en 2016, pero luego se pinchó definitivamente con el correr de las fechas y perdió en sus últimas ocho presentaciones, acumulando nada menos que 313 puntos en contra. Y aunque en el historial había paridad, ya que ambos ganaron un partido, Jaguares sabía que tenía todo para llevarse un triunfo y darle otra alegría a su gente.

El partido comenzó parejo y desprolijo en los primeros minutos que fueron con control de pelota para la visita, aunque sin sumar puntos. Se concretó el debut de titular de Francisco Gorrisen que ingresó por Leguizamón, que en la entrada en calor se contracturó el gemelo, y de esa forma Ortega Desio tomó el lugar del jugador de Belgrano Athletic en el banco de suplentes. Jaguares buscó con el line y el maul, a los diez minutos, pero no prosperó y la defensa de Sunwolves zafó de la primera. El peligro continuó y al minuto por la punta izquierda y tras un quiebre de Lezana llegó el apoyo de Carreras para conquistar el primer try argentino. La acertada patada de Miotti dejó el score 7 a 0.

A los 19 minutos la visita se acercó por primera vez, Parker intentó con una patada el cambio de frente para la llegada del wing, pero Lezana cortó justo y salió de contra, aunque tampoco prosperó. El partido seguía siendo impreciso por el lado de Jaguares, porque no encontraba la serenidad para concretar y por el lado visitante porque cometían demasiados penales, aunque defendía bien los embates de los argentinos. Hasta que a los a los 26, se despertaron los visitantes y ante un pase plano de Ezcurra, lo interceptó el wing van den Heever y luego de un sombrero, con un buen gesto técnico y ante el quedo de Miotti, se fue derecho al try que marcó el descuento y tras la fallida patada de Parker puso el 7 a 5 parcial.

Jaguares se sintió tocado, se sabía más, pero no conseguía vulnerar a la férrea defensa japonesa. Los medios no estaban finos – se notaba que era la primera vez que jugaban juntos – y el equipo no conseguía sorprender. Los visitantes comenzaban a preocupar de a ratos a los argentinos hasta que Nathan Vella se equivocó de forma grosera en un pase por la punta y la intercepción de Cancelliere, hizo que se fuera al try debajo de los palos. La conversión de Miotti dejó el resultado entonces 14 a 5, a los 33 minutos. Pero en la siguiente, y luego de la salida de Sunwolves – debió salir Lucas Paulos por un golpe en la cabeza e ingresó Marcos Kremer- el desconcierto se notó más y la defensa argentina volvió a fallar. Miotti y Gorrisen no pudieron controlar el ingreso de Masirewa que apoyó el segundo try de Sunwolves, y por suerte Parker volvió a fallar la conversión. Las cosas quedaron 14 a 10, en 37 minutos.

Una vez más los argentinos sabían que debían sacar diferencias porque el partido no estaba aún definido. Y allá fueron con una clara jugada de try que Masirewa evitó con clara infracción. Federico Anselmi no dudó y decretó el try penal y la tarjeta amarilla para el fullback. Asi terminó un desprolijo primer tiempo con la victoria de Jaguares por 21 a 10.

La definición llegó rápido

Solo un minuto marcaba el reloj y los visitantes jugaban sin hooker y con 13 hombres. El 2 titular había salido por lesión a los 37 del primer tiempo y el georgiano ingresado a los 40 también se lesionó. Eso sumado a la amarilla de Masirewa los dejó en inferioridad. Así se produjo una jugada que definió el partido. El maul argentino se llevó con un gran empuje y por más de 25 metros a la defensa visitante para que Montoya apoye un nuevo try. Miotti falló la conversión y el resultado quedó 26 a 10. El partido a partir de ese momento fue de un solo equipo. Petti a los 15 minutos corrió más de 30 metros se sacó de encima la marca y se la dejó colgada a Mallía, para que apoyara un nuevo try. La conversión de Miotti puso las cosas 33 a 10.

Las indisciplinas de los japoneses se hacían cada vez más notorias, tanto como las diferencias que había entre un equipo y otro a esa altura. Jaguares comenzó a hacer lo que quiso y terminó floreándose para conseguir la goleada esperada. Además debutó Socino y siguió probando variantes y apoyando tries con Moroni, Ortega Desio y Cancelliere dos de ellos convertidos por Miotti.

El partido terminó con un solo equipo en la cancha, sirvió para seguir sumando otro triunfo y quebrar récords en la estadística del mejor año de Jaguares, ante un equipo japonés que cosechó su novena derrota consecutiva y se despidió mostrando su peor cara. La algarabía del público cerró una noche en donde la victoria esperada se confirmó en el segundo tiempo.

Jaguares cumplió una vez más y espera a su rival de cuartos de final. Sabe muy bien que a partir del próximo viernes no tendrá la facilidad de esta noche y deberá corregir ciertas desprolijidades para seguir desandando el camino de este Súper Rugby que lo tiene como uno de sus candidatos al título.