Festejó el Centenario y piensa en grande

Central Córdoba tuvo anoche su cena de gala por el Centenario, que tuvo como mejor regalo el ascenso a la Superliga. Tras ser distinguido por la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo provincial, el presidente ferroviario, ingeniero José Félix Alfano, dialogó con EL LIBERAL sobre el gran desafío que se viene.

“Estamos compartiendo una cena con amigos, simpatizantes y colaboradores de Central Córdoba, más el vicegobernador José Neder, el jefe de gabinete Elías Suárez y el señor diputado Villavicencio. Nos gratifica que todos ellos nos acompañen en esta reunión de Central Córdoba”, dijo.

Y agregó: “Estamos muy contentos por el objetivo logrado, pero a la vez estamos trabajando mucho porque es muy grande el desafío que se nos viene. Toda la requisitoria de la Superliga es muy importante y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder hacer un digno papel”.

Alfano destacó que el ascenso ferroviario es una conquista de toda la provincia. “Siempre lo hemos tomado a esto como un logro del deporte de nuestra provincia. Y en especial hago destacar el aporte del gobierno de la provincia para haber conseguido este logro. He tenido la satisfacción de que muchísima gente me ha hablado reconociendo este logro de diferentes partes del país, reconociendo este logro del club atlético Central Córdoba, entonces Central Córdoba es hoy Santiago del Estero”, aseguró.

Entre los llamados que recibió, estuvo el del contador Guillermo Raed, presidente de Mitre. “Me llamó el presidente de Mitre y ayer lo encontré en un café y nos saludamos muy amistosamente, recordando a su hermano que es un ferviente hincha de Central Córdoba”, contó el titular del Ferro, quien agregó sobre este gesto que “así debe ser. Esto es un deporte, esto es un juego. Si bien tiene connotaciones diferentes, los dirigentes tenemos que entender que la rivalidad es dentro de la cancha cuando se juegan los partidos, nada más que eso”.

Al ser consultado sobre los refuerzos que pueden llegar al plantel, el presidente fue cauto. “No tengo un nombre todavía, con el técnico hoy no he hablado. Está trabajando el área fútbol junto con el cuerpo técnico. Estamos recibiendo muchísimos ofrecimientos, pero está muy difícil el mercado de pases porque nuestra moneda está muy devaluada. Hay ofrecimientos de jugadores de países vecinos a valores que realmente son inaccesibles”, comentó.

Alfano cree que no será difícil convencer a los jugadores venir a Santiago, por más que sea una plaza nueva en la Superliga. “Los jugadores son muy precavidos, toman referencias del trato o de la forma que paga el club o de la forma que Central Córdoba ha trabajado últimamente. Eso para nosotros es algo muy importante”, señaló.

En Tucumán

Alfano contó también que estuvo todo el día en Tucumán. “Estuve con los apoderados de los clubes de Tucumán que gracias a Dios me dieron una gran mano en todo los requisitos que se necesitan para jugar en la Superliga. Si no hubiésemos trabajado en el club, seguramente no hubiésemos podido jugar. Aún así, tenemos que trabajar mucho más sobre la iluminación, campo de juego, vestuarios, sala de doping, cabinas. Es un trabajo arduo el que se tiene que hacer para poder estar a la altura de estas exigencias”, explicó. Y agregó: “Ya se está trabajando, mañana tenemos que delinear muchas cosas respecto de la iluminación. Mejorarla implica traer artefactos de China que tienen su demora para llegar. Ojalá cuando comience la Superliga podamos estar con la mejora que se requiere y todo lo demás”.

Es tanto el trabajo que hay que hacer que no alcanzará solamente con los dirigentes. “Tenemos que armar un esquema administrativo externo para trabajar con todos los requerimientos de la Superliga”, advirtió Alfano.

“En Tucumán también visitamos los predios de los clubes porque la exigencia es que juguemos con todas las divisiones. Necesitamos un cúmulo de acciones, especialmente sobre el predio y las canchas que tendremos que tener”, amplió el titular del Ferro.

Alfano también comentó que “fútbol femenino este año no nos exigen, pero nos exigen la reserva y cinco divisiones más”.

Por último, reiteró el objetivo de llegar a los 10000 socios activos. “Se han hecho como 1500 socios esta semana. Estamos cerca de los 5000, pero el objetivo es llevarlo a 10000 activos, que aporten para que el club tenga un ingreso genuino todos los meses”, concluyó.l