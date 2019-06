Bruno y Leonel, a la final de “Genios de la Argentina”

15/06/2019 - 21:02 Pura Vida

Los cantantes santiagueños Bruno Magnone y Leonel Díaz se consagraron finalistas en el inicio de los duelos en “Genios de la Argentina”, el reality de Marcelo Tinelli. En tanto, Ramón Lacube y Nati Jugo, otros de los dos comprovincianos que compitieron en este certamen de talento, no alcanzaron a pasar a esta instancia. De esta manera, Bruno y Leonel clasificaron, junto con otros dos participantes, para la súper final de este certamen de talentos que nació este año y empezó en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero.

El primer duelo fue protagonizado por Bruno Magnone, quien cantó “Amarte es un placer”, de Luis Miguel, y el matrimonio Diana Gómez e Iván Begur, bonaerenses, quienes hicieron una versión de “I will always love you”, de Whitney Houston, con voz y violín. “Son los dos fantásticos. El final angustiado de Diana no le permitió dar la nota. Igualmente yo voto por Iván y Diana por su formato particular”, dijo Patricia Sosa. “Para mí hoy el que pasa es Bruno”, discrepó Lucía Galán.

“No se notó que Bruno estuviera con gripe y el final de Diana fue tremendo, más allá de que se le quebró la voz”, analizó Joaquín Galán, quien en última instancia se definió por Bruno. “Los dos estuvieron fabulosos. Voy a hilar fino y a votar por el que más me llegó, que fue Bruno”, completó Valeria Lynch. De este modo, Bruno, quien había inaugurado la competencia en su Santiago natal, fue el primer participante en clasificarse a la súper final.

Hubo un duelo santiagueño: por un lado, Ramón Lacube, quien cantó “Noelia”, de Nino Bravo; por el otro, Leonel Díaz, quien interpretó “Sin principio ni final”, de Abel Pintos. “A Ramón se lo vio con mucho más aplomo. Mi voto es para él”, dijo Patricia. “Agradezco el momento sublime que me hicieron pasar los dos. Es muy difícil decidir, pero mi punto va para Leonel”, se diferenció Lucía. “Los dos estuvieron tremendos. Mi voto es para Leonel”, se pronunció Joaquín. Por su parte, Valeria eligió a Ramón, por lo que el tercer clasificado de la noche debió definirse por sorteo. Finalmente, el azar estuvo a favor de Leonel

El último duelo de la noche comenzó con la presentación de Natalí Jugo, quien cantó “Y todos me miran”, de Gloria Trevi. Enfrente, Ángela Navarro, de Berazategui, interpretó “Oye”, de Beyonce. Patricia observó “dos estilos muy diferentes”, pero optó por Ángela porque “cuando larga la voz es increíble”.