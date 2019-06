Sofía Agüero Petros traerá al teatro 25 de Mayo su obra integral “Rapsodia show latino”, con artistas santiagueños

15/06/2019 - 21:06 Pura Vida

El sábado 20 de julio, a las 21, en el teatro 25 de Mayo, la cantante santiagueña Sofía Agüero Petros presentará su concierto “Rapsodia show latino” con entrada libre y gratuita. “Se llama Rapsodia show latino ya que el repertorio es amplio en géneros musicales, pero versionados en ritmos latinos. Escucharán canciones latinas, boleros, folclore, baladas, rock nacional y hasta reguetín. Son temas populares, clásicos, que conoce la mayoría de la gente, pero versionados. Nos pareció una propuesta súper interesante y diferente”, explicó Sofía a EL LIBERAL.

El proyecto cuenta con diez músicos en escena: Claudio Barrionuevo, dirección, arreglos, bajo y violonchelo; Néstor Salvatierra, teclados; Shirly Thumann, violín y coros; Marcos Vizoso, percusión; Gabriel Banegas, guitarra; Goma Herrera, baterista; Martín Bunge y alumnos de su academia con un ensamble de saxos.

Habrá ocho bailarines de las academias de Matías Mendoza, Eugenia Morán y Mechi Messad. Habrá dos cantantes invitadas: Celeste Medina y su hija Morena Álvarez, que participaron del programa “Genios de la Argentina”, alumnas de Sofía.

Sofía explicó cómo surgió el proyecto: “Cuando estuve en Santiago en las vacaciones, fui invitada por mi amigo Martín Bunge a ver la presentación del ensamble de saxos de su academia. Me gustó tanto lo que vi que le propuse hacer un show con ellos. Entre charlas, se me ocurrió también hacer un show completo con bailarines, por lo que no dudé en acudir a mi amigo Matías Mendoza para que formara parte del proyecto”.

“Nos reunimos -añadió-, y así proyectamos un show integral, en el que podamos actuar cantantes, músicos y bailarines, pero lo más importante, todos santiagueños. Me gustaba la idea de poder mostrar al público de Santiago todo el talento que hay en la provincia y que actuando todos juntos se puede armar algo grande”.