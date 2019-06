Bruno Magnone: “Siempre trato de meterme en la canción”

15/06/2019 - 21:08 Pura Vida

Bruno Magnone hizo realidad su sueño. Alcanzó la gloria al lograr pasar a la súper final de “Genios de la Argentina”, reality de Marcelo Tinelli en el que compitió e impuso su estilo al interpretar “Amarte es un placer”.

“Estoy muy emocionado y contento por los logros que he obtenido. Estoy orgulloso de representar a mi provincia. Es muy lindo y muy grande. Lo que se vive en Showmatch es algo de otro mundo”, remarcó en diálogo con EL LIBERAL.

“Estoy muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado y tirado buena vibra. La verdad, dio resultado toda la buena onda que he recibido de la gente porque todo estaba muy ajustado”, precisó.

“Me ha tocado competir con mis propios compañeros, pero no quita que deje de ser un concurso porque esto es así, lo de Tinelli es así”, dijo.

Bruno aguarda que se defina la fecha de la súper final. “De aquí a dos semanas me llamarán para explicarme y decirme cuáles serán los pasos a seguir”, remarcó.

La canción que interpretó y que le permitió alcanzar la cumbre, fue elegida por la producción del programa. “Me han pasado varios temas, pero con ‘Amarte es un placer’ me sentía más identificado que con los otros”.

¿Qué fue lo más difícil de interpretar esa canción? “Yo siempre digo que detrás de cada canción hay una historia que hay que contarla. La interpretación que he tratado de hacer ha estado a medias porque no lo tenía muy estudiado al tema. Siempre trato de estudiar y meterme en la canción. Lo he cantado de corazón y con toda la emoción”, remarcó el intérprete a EL LIBERAL.