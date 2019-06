“Como padre millennial debo ejercer mi rol a la par de la mujer”

15/06/2019 - 21:32 Santiago

Nicolás Paradelo vivía a mil, con todas sus energías puestas en un emprendimiento que estaba arrancando junto a su novia. Pero nació Fran y, de golpe, debió frenar la marcha y sus prioridades cambiaron, de tal manera que hoy se considera un padre millennial que debe ejercer su rol “a la par de la mujer”.



“Se puede decir que soy un padre millennials. Creo que el rol de padre hoy por hoy es un concepto muy distinto, ya que no se trata de ayudar a la mamá, sino ejercer su función 50 y 50, que es lo más trascendente, porque hay gente que todavía no lo ve así”, explicó.

Su historia seguramente es parecida a la de muchos de su generación, pero Nico relata sus condimentos. “Fran planeado no estaba”, se sincera y relata: “Vivíamos laburando, era la época que arrancábamos con nuestro emprendimiento, era mucho trabajo. Éramos novios y trabajamos juntos, fue súper inesperado, fue un boom, estábamos en otro momento y al principio fue como un shock. Pero después con mucha ayuda de nuestras familias, nos transmitieron esa tranquilidad que se necesita, que nos digan todo va a estar bien y la verdad que hoy puedo decir que es algo único, increíble”.

Como padre millennials, acudió a la tecnología para interiorizarse sobre algunas dificultades en el embarazo, el crecimiento del bebé y cómo adoptar algunas decisiones.

“En los últimos meses de embarazo, mi novia tenía una enfermedad, por lo que tenían que planificar al parto y adelantarlo. Es como que fue bastante difícil, porque nosotros queríamos parto natural, pero entonces leíamos millones de cosas por internet, te aparece todo, pero es tomar ciertas cosas y dejar otras, en el Facebook también tenemos amigos que publican noticias nuevas, actualizadas, son muy diferentes a enseñanzas anteriores y vas aprendiendo”.

Más allá de este cambio de hábito, Nico es consciente del cambio que se dio en los últimos años, donde el hombre “aprendió” que la crianza de un hijo es “de a dos”.

“Algo que me sale no sé si natural, pero a mí me gustaba hacer, los primeros días de nacido de Fran, era como que yo tenía que atenderlo. Antes los hombres no lo hacían, no era lo habitual. Creo que el rol de padre hoy por hoy es un concepto muy distinto, ya que no se trata de ayudar a la mamá, sino ejercer su función 50 y 50, que es lo más trascendente, porque hay gente que todavía no lo ve así”, fundamentó.

También explica que a través de publicaciones en internet y también de los especialistas que realizan controles al pequeño hubo cambios. “Existen nuevos conceptos de la crianza actual, aunque hay cosas que no te dice internet, como lo importante que es el contacto, sobre todo con la mamá, en los primeros meses de vida”.

Sobre la presencia de la tecnología en su vida, admite que “somos muy particulares. Lo tenemos tirado, como que hemos leído tantas cosas de la tecnología de cómo afecta a los ojos, a la vista, al cerebro y mejor es prevenir que lamentar, pero igual a Fran le permitimos estar lo mínimo e indispensable, le ponemos canales de música, como para incentivarlo para que baile, pero tratamos de evitarlo, para que se divierta con otras cosas”.