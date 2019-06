15/06/2019 - 21:37 Santiago

Empieza el diálogo y ya se emociona. Guillermo Kozameh tiene 28 años de edad y ser padre primerizo, hace dos años, le dio un giro completo a la vida, porque la adornó y la llenó de amor. La llegada de Albertina a su vida y a la de Camila, su compañera de la vida, representó un desafío, pero hoy es el regalo más grande que pudo recibir.

Como millennial, es consciente de que la introducción de la tecnología a través de internet y celulares modernos, muchas cosas cambiaron en la crianza de los hijos, por lo que aseguró que “como padres nos debemos adaptar a los avances tecnológicos y sociales”.

“La crianza de nuestra hija por ahí es muy distinta a la que recibimos con Camila de nuestros padres. Creemos que el avance de la sociedad ha sido muy interesante respecto de la tecnología y ninguna crianza es mejor ni peor, sólo es distinta y nosotros como padres nos debemos adaptar a los avances en lo cultural, lo tecnológico y lo social”, explica Guillermo.

Y amplió: “Sabemos que hoy en día la mujer tiene el rol que se merece y nosotros nos distribuimos las tareas de igual manera. La cambiamos, la bañamos, la vestimos los dos, sin dudas acompañamos el crecimiento de nuestra hija sin dejar de lado la tecnología, porque a ambos nos gusta y hacemos todo para que nuestra hija se adapte a la actualidad”.

La tecnología también genera influencias en la pequeña, aunque buscan que sea positivo: “Ella mira algunos videos de Youtube, que sabemos que no es lo aconsejable, pero tampoco podemos hacer oídos sordos ni taparnos los ojos y decir no, porque sabemos que está pasando en la actualidad y debemos regularlo. Ella ve muchos videos de los cuales aprende muchas cosas, aprendió números, a contar, conoció los colores, ya forma parte de la vida”.

La historia de Guillermo es fuerte, porque la buena noticia llegó luego de un golpe muy duro que le dio la vida: “Cuando me enteré del embarazo, mi padre había fallecido hace poco, entonces el nombre de mi hija fue un homenaje a él. Albertina es un regalo del universo, de Dios, como quieran tomarlo, pero él de alguna manera me está iluminando y me dio este hermoso regalo”, afirmó.

Su relato continúa sin titubeos y recuerda cada momento como si hubiera sucedido hace minutos. “Cuando nos enteramos del embarazo, sabíamos que nuestras vidas iban a cambiar rotundamente. Yo vivía en Córdoba y sabía que allá mi ciclo se había cumplido, por lo que nos instalamos en Santiago a empezar de nuevo. Ser padre es un mundo totalmente nuevo, ir a cada ecografía, ver cómo evoluciona el bebé, fue algo espectacular”, afirmó.

El día del nacimiento fue también impensado. Camila tenía pactada una cesárea, pero ella tenía dolores fuertes y “diferentes”. Cuando llegaron a la clínica, ya estaba a punto de dar a luz, por lo que pasó a ser un parto natural. Una hora después, Albertina nació.

“Creemos que ella quiso nacer de esa forma y por eso es como es, su forma de ser, porque ella es decisiva con lo que quiere y sé que lo va a cumplir y lograr. Así que desde su nacimiento ya tiene su forma de ser instaurada y va a conseguir lo que se proponga en la vida”, expresó.

Hoy, el Día del Padre será un poco más especial para Guillermo. “El consejo para padres primerizos es que no hay manual que te explique cómo ser padre. Creo que lo lindo es que cada uno tiene la libertad de criar con los valores y los principios que cada uno fue criado, de no ser egoísta y compartir con los hijos. Sinceramente digo que es lo más hermoso del mundo, auqnue tengan miedo, pero se opaca con la hermosura que es tener un hijo. Que dé los primeros pasos, que diga mamá o papá es impagable. No hay cable a tierra más fuerte que los hijos”.

“Albertina es el regalo más lindo que Dios me ha dado y fue la noticia más hermosa para todo ser humano, con sus miedos, con las adversidades que se venían. Pero hoy puedo decirles que mi hija es lo más precioso que tiene mi vida. Hoy mi vida gira en torno de mi hija y me emociona hablar de ello”, finalizó.