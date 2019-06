Se esfumó el sueño de retener a Nahuel Luján, que volverá a jugar en Belgrano

15/06/2019 - 23:56 Deportivo

“Ni bien ascendimos, lo llamé a mi representante para decirle que haga todo lo posible para quedarme en Central”, le había dicho Nahuel Luján a EL LIBERAL, en pleno festejo por el ascenso y arriba de la autobomba.

Pero se sabía que iba a ser muy complicado que el “Gato” se quede en el “Ferro” porque Belgrano de Córdoba, dueño de su pase, lo había prestado sin opción de compra. Y ya decidió no volver a cederlo, por lo que formará parte del plantel que buscará el ascenso a la Superliga, con Alfredo Berti como entrenador.

“Me tocó volver muchas veces a Belgrano y muy rápido irme a préstamo, ahora tuve la suerte de jugar bien y ascender, pero en Ferro también me había ido muy bien y dijeron que no estaba a la altura”, contó Luján en una entrevista con radio Sucesos de Córdoba. “Me gustaría quedarme y ascender acá, jugar en Belgrano siempre es mi sueño”, agregó el “Gato”, que además confesó que “hace unos años me gustaba mucho la noche, salía de joda, ahora me rescaté y eso es también gracias al nacimiento de mi hija. Creo que son cosas de la edad, sos un pibe de 20 años, vivis solo, tenes plata, son momentos, ya lo superé”.