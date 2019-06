Scaloni rescató el funcionamiento del segundo tiempo

16/06/2019 - 00:35 Deportivo

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, rescató anoche el segundo tiempo que jugó su equipo en la derrota 2-0 ante Colombia y se quejó por el estado del campo de juego en Salvador de Bahía, en el debut del Grupo B de la Copa América de Brasil.

Un día antes, había lanzado una broma, “un chiste”, como definió. “Si ganamos la Copa América, me retiro”, aseguró. Con las horas, esa frase tomó otro color, mucho más oscuro. El semblante, ahora, también fue otro. Se mostró enojado, molesto. “Hay errores, cosas por corregir, pero no le echo la culpa a nadie”, aseguró

“La actuación en el segundo tiempo fue de lo mejor, hicimos dos o tres ajustes, sobre todo que Barrios no juegue solo y también se vio un cambio de actitud. El equipo salió a querer más la pelota, no me pareció que solo haya sido por movimientos tácticos, hablamos bastante”, comentó el técnico en conferencia de prensa.

Y continuó: “Cuando mejor estábamos, nos hicieron el gol de contra. No es el resultado que queríamos, pero es el que está. Nos quedan dos partidos y ganando esos dos seguramente estaremos en la próxima ronda”.

Scaloni sorprendió al criticar el estado del campo de juego del Arena Fonte Nova, de Salvador de Bahía.

“Me pareció lamentable el estado de la cancha y eso que fue el primer partido, me imagino cuando se jueguen más. La verdad que deja mucho que desear y es lamentable para que jueguen estos futbolistas”, cuestionó.

Al ser consultado sobre la modificación de Sergio Agüero, cuando el equipo estaba perdiendo, Scaloni explicó lo siguiente.

“Entendí ese cambio porque estábamos bien, no había que desarmar la estructura del equipo, teníamos jugadores con amarillas y estábamos jugando un buen partido”.

Por último, Scaloni se encargó de bancar al plantel pensando en el próximo partido ante Paraguay. “Son jugadores con experiencia, saben que esto es largo, hay que seguir para adelante y ganar los dos partidos. No me interesa echarle la culpa a nadie, somos un grupo y lo vamos a levantar entre todos”, sentenció.

La charla con los medios duró apenas 8 minutos. Se levantó y se fue, con la mirada concentrada en las urgencias del futuro.