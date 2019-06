16/06/2019 - 00:46 Deportivo

Santiago Mangoni lucía una sonrisa de oreja a oreja tras obtener la pole en el autódromo de Las Termas. Pero a la hora de analizar el rendimiento de su Chevrolet, destacó el trabajo de los integrantes de su equipo.

“Fue un acierto del equipo esta puesta a punto. Creo que se lo merecen más que yo por lo que laburan, por lo que trabajan. Esto es un premio al esfuerzo que hacemos carrera tras carrera. Este año hemos logrado ganar una serie, ganar una final y hemos hecho una pole. No tengo más que palabras de agradecimiento para todo el equipo. Estoy muy contento y muy satisfacho por este logro”, declaró en diálogo con campeones.

Mangoni explicó que el resultado fue el trabajo en equipo. “Sabíamos que la pista estaba bien para gomas lisas. En la primera vuelta tomamos muchos recaudos, había que seguir viendo la huella, más que nada en los frenajes, que es donde puedes cometer un error. Por ahí, acelerando lo podés controlar. Creo también que la clave estuvo en salir rápido a pista y fui rápido la vuelta de inicio. Entonces, por segundos me permitió abrir mi última vuelta, que fue la de la pole. Fue mérito de la gente que mira de abajo, en este caso Alejandro Morguera, por hacer las cosas bien y yo después defenderme arriba”, manifestó reconfortado el piloto oriundo de la ciudad de Balcarce.

Luego, comparó la jornada de ayer con la del viernes en el autódromo de Las Termas: “la verdad que no estábamos bien, estábamos un poco perdidos. Pero bueno... Siempre nos pasa que al no colocar el neumático nuevo estamos como sin saber en qué condiciones nos encontramos. Ya en piso mojado me dio un buen auto, que me permitió estar ahí adelante. Sin dudas de que la elección que tomó para la pista seca fue buena. Estaba muy nervioso antes de clasificar y por suerte creo que los nervios lo hicieron tomar una buena decisión y me dio una herramienta para que yo pudiera ir a pelear la pole”.

Por último, realizó un balance de lo que va de la temporada 2019 de Turismo Carretera. “Vamos logrando cosas impensadas este año en la categoría: impensado correr, impensado ganar una serie, impensado ganar una final. Ya con eso nos conformamos. Ahora logramos una pole. Son detalles que van rubricando un año que viene siendo inolvidable”, concluyó Mangoni, no sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible su participación en la categoría.