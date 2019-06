Santiago Lawn Tennis recuperó la sonrisa

16/06/2019 - 00:50 Deportivo

Santiago Lawn Tennis Club consiguió una contundente victoria ayer en casa por 61 a 5 frente a Gimnasia y Tiro de Salta. De esta manera logró recuperarse y llegar entonado a la próxima liguilla en donde luchará para permanecer en la zona Campeonato de la presente temporada. El elenco rojiblanco sumó así una victoria más que importante, que le permite mantener la ilusión de seguir luchando para quedarse junto a los mejores de la región del NOA.

En tanto que Old Lions cayó frente a Huirapuca en Concepción por 14 a 3 y de esta manera deberá jugarse sus posibilidades de clasificación a cuartos de final del Torneo Regional del NOA en la última fecha de la Fase clasificatoria, cuando reciba a Universitario de Tucumán. La derrota de Old Lions se consumó en la segunda mitad, ya que el primer tiempo fue muy parejo y terminó apenas 3 a 0 a favor del León en un partido con pocas emociones. Los Tarcos y Old Lions quedaron con 34 puntos, en tanto Huirapuca suma 32, por lo que el equipo santiagueño depende de sí mismo para clasificar y para ello deberá vencer a Uni en la fecha final

Por su parte, en Desarrollo, Santiago Rugby cayó ante Tiro y deberá jugar por el 3º puesto para la Liguilla.