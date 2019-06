Adrián Capelli: “Es un orgullo quedar en la historia del club”

16/06/2019 - 00:58 Deportivo

Tras la derrota y eliminación, Adrián Capelli se mostró emocionado por la despedida que le dio la afición al equipo y por haber llevado a Olímpico hasta donde muy pocos creían.

Sus sensaciones, el camino recorrido para este final, el compromiso del equipo, los resultados obtenidos con un plantel de bajo presupuesto y sus ganas de quedarse fueron algunos de los temas que abordó el entrenador bonaerense.

“Realmente es un orgullo quedar en la historia de un club tan grande. Llegar a semifinales no es fácil, más aún cuando no era el objetivo. Se hizo un gran trabajo de equipo. No tengo dudas que cuando vayan pasando las horas vamos a valorar aún más lo que conseguimos en esta liga”, declaró al departamento de prensa.

-¿Cuál fue el valor fundamental que tuvo el grupo para este logro?

- No es sencillo llegar a donde se llegó, habiendo conseguido la clasificación para la Sudamericana, en una competencia como la liga que es muy larga y se convive bastante con todo el equipo. Además del compromiso de todos rescato la predisposición al trabajo. Nadie escatimó esfuerzos. Esta fue una característica fundamental del grupo para llegar a una instancia decisiva de la competencia.

- Está claro que no siempre los presupuestos determinan los éxitos de las campañas.

- Seguro. Yo soy un convencido del trabajo. Los réditos aparecen siempre tarde o temprano y aquí en Olímpico sucedió eso, a pesar de los recambios y alguna que otra circunstancia. Costó, pero se siguió adelante con el compromiso de siempre.

- ¿Qué sentiste cuando la gente coreaba tu nombre en Córdoba?

- Siempre estuvieron las puertas abiertas del club para observar los entrenamientos y darse cuenta cómo trabajamos. Las críticas van a estar por el lugar que ocupamos al frente del equipo, pero está claro que todo lo que hicimos fue para mejorar. Lo que pasó en Instituto con la gente, coreando mi nombre, no se me va a olvidar jamás. Me puso muy contento.

- ¿Cómo se siente en Santiago?

- Muy bien. Estoy muy agradecido a la dirigencia, con Oscar (Ledesma Abdala) al frente, y a la gente de Santiago y de La Banda que me han abierto las puertas de sus casas. No es fácil estar en un lugar sin la familia y realmente aquí fue todo muy llevadero. Ojalá pueda quedarme porque estoy muy a gusto. Aprovecho para mandarle un gran saludo a todos los hinchas que nos vinieron a apoyar y alentar, a los dirigentes por confiar en mí y a todo el equipo de trabajo, jugadores cuerpo técnico, cuerpo médico y toda la gente allegada al equipo que siempre ha colaborado.