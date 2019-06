FÚNEBRES | 16 de junio de 2019

16/06/2019 - 01:16 Funebres

Fallecimientos

- Estelio Alejandro Santillán (Fernández)

- Patrocinia del Socorro Farias

- Gustavo Mariano Paz

- Domingo César Castillo

- Dorilda Antonia Tapia de Medina

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABREGÚ, MARÍA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Su hermano Guillermo, su cuñada Mirian Campos, su sobrina Monserrat, participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 14 hs. casa de duelo s.v. P.L. Gallo 330 Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ABREGÚ, MARÍA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Ya estas en el Reino del Señor". Compañeras y amigas de la Escuela 764 Diego de Rojas". Clarisa, Tere, Dory, viviana y Susy, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, DOMINGO CÉSAR (q.e.p.d) Falleció el 15/6/19|. Sus hijos: Analia, Annabella y Francisco, sus nietos: María Paz y Santiago, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) HAMBUGO CIA. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTILLO, DOMINGO CÉSAR (q.e.p.d) Falleció el 15/6/19|. Que el Señor te reciba en tu cielo infinito y nuestra Madre vigile tu descanso eterno. Su hermana blanca Norma Castillo, sus amadas sobrinas Emma y Blanca Cárdenas, su sobrina espiritual Teresa Dorado de Tévez y sus sobrinos del corazón Jorge, Flor, Martu, Jorgelina, su hermano del corazón Mario Orlando Cárdenas empleada Sra. Mónica Gómez participan con dolor y ruegan una oración en su memoria. ¡Gracias tío por tu cariño y consejos!

CASTILLO, DOMINGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin " Sofia Castillo y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus hijos, hermana y sobrinas. Eleva oraciones en su memoria para su descanso eterno. Sus restos seran sepultadosss hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

CASTILLO, DOMINGO CÉSAR (q.e.p.d) Falleció el 15/6/19|. Querido Papucho aqui estamos abrazados con tanto amor a tu recuerdo. Pedimos a nuestro Padre Celestial que te cuide, te guarde y te de el descanso eterno. Tus hijos Nalia Mariangeles, Annabella Ascencion y Cesar Francisco, participan con prondo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

FARÍAS, PATROCINIA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Su hija Reyna, hijo pol. Daniel, sus nietos Pamela, Florencia, Joaquin, bisnietos Santiago, Lucas, Dante, Bernabet y demas fliares., sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Sus sobrinos Jota y Dorys Jozami sus sobrinos nietos Julio y Jali participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su sobrina Cristina Jozami y sus sobrinos nietos Walter, Ariel, Abraham Moreno y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Marcelo Daher y familia, participan con dolor el fallecimiento del querido Emilio. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Claudia E. Salvatierra participa el fallecimiento de su dilecto amigo y acompaña a su hijo José Emilio con mucho afeto en este triste momento.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Raúl Adolfo Seijas, Angelina Infante de Seijas, sus hijos Raúl, Angelina y Mariela participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Angelina Seijas, sus hijos Agustina, Lucas, Matías y Luciana Córdoba participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo José Emilio y Eugenia, sus nietos Sarita y Francisco. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Juan Carlos Azar y flia., parrticipa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan al querido José Emilio en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Pablo Scramoncin, Maria Elizabeth Fiad, Sofia Fiad, participan con profunda pena el fallecimiento de su tio, y acompañan a su querido primo José Emilio en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Nelida Rodriguez de Fiad, sus hijos Enrique, Daniel y Liz Fiad, lamentan participar el fallecimiento de su tio y acompañan a su querido primo José Emilio en su dolor., Elevan oraciones por su descanso en paz.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Juan Enrique Fiad, Adriana Boboli, Camila y Lujan Fiad, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tio y acompañan a su querido primo José Emilio en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Daniel Alejandro Fiad, Silvia Vignau, Juan Ignacio, Zoe, Iara Fiad, participan con nprofundo pesar el falleciimiento de su tio y acompañan a su querido primo José Emilio en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. María Cristina Atía, Pedro Montiel y familia; Pablo Emilio Atía y esposa participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío de cariño y ruegan una oración en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La familia de Chiquitín Daher despide al entrañable amigo de toda la vida.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad a nuestro querido Emilio. Su cuñada Ramona Villalba de Jozami, Sus sobrinos Cristina, Negrita, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Lita de Ponce, sus hijos Dorys, Alejandro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dra. Roxana Vera e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Padre de Jose Emilio. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Chiqui Vila y Nancy Silva Neder, participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su amigo José Emilio. ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Gabriela Maud, Federico Pérez Carletti y sus hijos Facundo y Fernanda, Rocío, Agustina, Federico, Belén, Josefina y Bernardo participan con dolor su fallecimiento.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Familiares del Dr. Alberto Maud lamentan profundamente su deceso y ruegan a Dios que lo tenga en su eterna gloria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Juan José Alegre, Paula Jozami y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Emilio. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Sus hijos Maria Elisa, Gustavo Mariano, Juan Bautista, Silvina y Abel Paz de la Garma, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en nel cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Claudia E. Salvatierra e hijos participa el fallecimiento de su estimado colega y acompaña con cariño a sus hijos en este triste momento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Médicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. José Antonio Rojo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Mariana, Teté y Juan José Pappalardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. María Eugenia Gubaira e hijos: Alfonso, Justina y Bautista Arce Gubaira, part. con profundo dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Se ruega oraciones por su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Rafael Antonio Canllo, participa con mucho pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Gloria Cardenas y Luis Eduardo Lopez, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este penoso trance. Descanse en paz.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Ana Maria Cardenas Argibay y familia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en su pesar. Elevan oraciones por su eterno derscanso.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Si alguno me sirve, sigame y donde yo estuviera, estara mi servidor". Chini Habra Fernandez y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Mónica Martilotti, sus hijos Marcela, Mariano y Santiago Bonacina con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Carlos Alberto Abalos, Maria Elena de Osorio, Ruben Prospero Abalos Aliaga y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Guillermina Guerrieri de Abalos, Guilla, Zule, Mochi y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar " Carlos M. Rojas Bustamante y flia., participan su fallecimiento y acompañan a Pancho, Juan y Abel en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Raul Juarez Carol, Clarita Martilotti, sus hijos Julio, Maria Clara, Mercedes, Mariana, Eugenia, Patricio, Dolores y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Maria Rosa Rimini de Avendaño, sus hijos Baltazar, Maria Rosa, Maria Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus resspectivas flias. participan con pesar el fallecimiento del querido amigo. y acompañan a la familia en este momento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Laura Izaguirre de Molejon, sus hijos Soledad, florencia y Hugo Moser, Ines y Juan Telechea, Manuel y Laura Alcorta, Maximo, Sofia y Santiago Bahler, Marcos y Lucia Molejon, despiden a un gran amigo y acompañan a toda la flia. Paz.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Elena Weyenbergh de Billaud, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Enrique Billaud, su esposa Carolina Traine e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Sebastian Argibay, Ma. Carolina Aguero y sus respectivas flias., acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su nombre.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino". Gustavo Montenegro, Natalia Saavedra y sus hijos Nicolas y Facundo, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Sebastián Billaud, su esposa Cecilia S. Zvirgzdins e hijos Sol María, Agustina y Sebastián Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Malena Arce de Montiel, Magdalena Arce de Castro, Manuel y Alvaro Arce, Elena Farias de Arce y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz, sus hijos Milena, María Silvia y Carlos, María Laura y Julio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Zulema Elisa Abalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela, Matías Calabrese y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de Gustavo y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Raul Abalos Gorostiaga, su esposa Diana Dhers, sus hijos Raul Fernando, Lucila y Gonzalo Abalos Gorostiaga y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de Gustavo y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dra Claudia Veliz Romano lamenta el fallecimiento del papá de su amiga María Paz y la acompaña con cariño en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. María de los Ángeles Billaud, su esposo Carlos Velarde y sus hijos Benjamín, Valentín y Agustina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Susana Spaini y familia., participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en esta dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Freddy Basbus y flia., Marcelo Basbus y flia., Caludio y Silvia Adriana Basbus, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. Ricardo Aznarez, su esposa Susana Medina, sus hijos y nietos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la querida familia Paz con oraciones.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Miguel Angel Granda, Elena O´Mill, sus hijos Maria Eugenia, Ernesto, Miguel Ignacio y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Maria Luisa Rímini Olmedo, sus Maria Luisa, Raul Alfredo, Tristan, Maria, Joaquin Femayor, Agustina Aguero Marañon y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Ana Maria Sobrero de Simon, sus hijos Pedro, Rolando, Jorge y Manuel y sus respectivas familias, participamos con dolor el fallecimiento de nuestro vecino del Edificio Lola. Saludamos y acompañamos a sus hijos y demas familiares en estos tristes momentos.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Lic. Ricardo Dalale y Dra. Nora Litvak de Dalale e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. José Dalale y Dra. María Cristina Antonini de Dalale e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. Osvaldo Palau y Sra. maría Inés Fiad de Palau e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Teresita Beltrán de Leoni Pinto sus hijos María Teresa, Carlos, Raul y Gabriela acompañan a la familia con mucho dolor.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. José Andrés Rivas, Susana Rivas Meneclier y familia, participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. Luis Enrique Milet, Elena Diaz Daviu de Milet y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Atilio Chara y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Margarita Guerrieri de Lugones, con profundo dolor participa el fallecimiento del distinguido profesional, amigo de toda la familia e implora del Todopoderoso, paz para su alma y una pronta y cristiana resignación para toda su hermosa familia.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis despiden con mucha pena al querido Gustavo, acompañando a sus hijos y nietos con mucho afecto y oraciones.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Beatriz Tomatis y sus hijos Führ Tomatis: Ignacio y María Lourdes Lezana, Ernesto y Antonella Dorigón, Federico y Laura Gómez y sus nietos Manuel, Guillermina, Catalina, Ernestina, Lucía y Juan Pablo participan con pena su fallecimiento acompañando a sus hijos y nietos con mucho afecto y oraciones.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Amelia Tomatis y sus hijos José Germán y Luis Rojas Tomatis participan con pena su fallecimiento acompañando a sus hijos y nietos con mucho afecto y oraciones.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Ernesto Führ Tomatis y Antonella Dorigón, sus hijos Ernestina, Juan Pablo, acompañan a Juan y Nati y sus hijos con mucho afecto.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Gustavo Nazario, su esposa María Luisa Nallar, sus hijos María, Federico y Huerto, hijos pol. y nietos acompañan a sus hijos en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Mario Palavecino, Ana María Diaz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Carlos D. Weyenbergh, sus hijos Carlos Bernardo, María Paula , Federico y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás fliares. en este difícil momento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Elba Mendoza, Pablo de la Rúa y Justina de la Rúa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Rosana Montenegro, Eduardo Divi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Hilda Filippa Durán y su nieto Sebastián Muratore participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en la oración por su eterno descanso.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Rodolfo Raúl Soria y María Fernanda Muratore participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Alva Pavón de Escontrela y sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda y sus respectivas flias. acompañan con dolor su fallecimiento y abrazan a toda su flia.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano y familia participan el fallecimiento del querido Gustavo.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Marcela Villanueva, su hija Sofia Beltran Villanueva y su madre Cristina Matteucci, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos José y Viviana participan su fallecimiento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Sarquiz Miguel, su esposa Cristina Hadla e hijos, participan su fallecimiento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Las Empresas Mijovi SRL y Safico SA., participan de su fallecimiento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Carlos Campitelli, Vilma Jorge y sus hijos Carlos, Cristina, Alfonso, Gabriela y Fernando participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Guillermo Ciancaglini y su hijo guillermo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Carlos Campitelli (h) y flia. participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Alfonso Campitelli y familia participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Santiago Olmedo, Maria Luisa Leiva de Olmedo, sus hijos y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Marta Delia Zavaleta, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Enzo Carabajal y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Nicolás Allub, Gabriela Campitelli y sus hijos Augusto, Máximo y Sofía participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Ricardo Abate, Maria Isabel Rímini, Ricardo, Maria, Sofia, Faustino y alfonsina, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Juan Carlos Gavioli y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus ssami9gos Gunci, Silvina, Pancho, Juan y Abel. ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Pocholo Salomon, Elsita Colomer, hijos y nietos, participan ccon dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Alejandra, Rocio, Roxana, Susana, Marcelo, Lastenia y Paola, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de la Dra. Maria Elisa Paz de Espeche. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Lastenia Haman y Paola Storniolo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de la Dra. Maria Elisa Paz de Espeche. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Sus amigos Agustin Pedro Rímini Olmedp, Maria Isabel Carol Posse y sus hijos Agustin y Dolores Novillo Corvalan, Mariano y Ana Kelly, Maria y ricardo Abate, Justiniano, Pedro Ignacio, Ines y Facundo Otero, Florenccia y Fernando Guerrieri y nietos despiden con carriño a Gustavo y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Ya esta en la vida verdadera junto al Señor". Sus consuegros Dario Suarez, Amanda Coronel, sus hijos Ana, Gabriela, Leonardo, Emanuel, Antonio y sus respectivas flias., participan con profundo dolor la partida de Gustavo. Elevamos al Señor oraciones por su descanso eterno.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Techy Fernandez Polti, Josefina Abalovich y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del Papá de su amigo y compañero Juan y acompañan a toda la familia en este dificil momentro. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. CPN. Walter Noe Tagliavini, despide a su amigo Gustavo con profundo dolor y acompaña espiritualmente a su familia. Ruega oraciones en su memoria y le pide a Dios, que, por así merecerlo, le otorgue " La luz que no tiene fin".

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. La Comision Directiva de APOC ( Asociacion del Personal de Org. de Control ), participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Juan B. Paz en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Josefina Abalovich, Carolina Buxeda, Mariana Lugones, Cristina Cruz y Fernanda Cantos, participan el fallecimiento del Padre de su compañero Juan y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Maria José Chazarreta, guillermo Ciaquinto y su hija Agostina, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gustavo y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Roberto Abalos y Maria Mercedes de la Rua, despiden a su amigo con mucho cariño y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. La Comision Directiva de APOC ( Asociacion del Personal de Org. de Control ), participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Juan B. Paz en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Teresa Benévole de Gauna y sus hijos María Eugenia, María Gabriela y Gustavo Rubén Gauna participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan en el dolor a la familia Paz.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Antenor Álvarez despide con tristeza al amigo y acompaña a su familia con cariño.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Juan Delibano Chazarreta y sus hijos Ana Josefina y Juan Delibano, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Gustavo y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dra. Roxana Vera e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, en especial a su hija Gunci. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Mariela Ribas y su hijo Juan Cruz Vespasiani, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Juan Enrique Fiad, Adriana Boboli, Camila y Lujan, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor, elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Bibiana T. Meneghini y sus hijos, acompañan a la familia con sentimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Gringo Bravo de Zamora y Chiqui Lobo y flia., despiden con tristeza a nuestro querido Gustavo y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia., acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Bruno Tarchini, Monica Berarducci y sus hijas M. del Huerto y Antonella, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Silvina y su familia.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Daniel Basabe y Laura Sokolic, participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos en estos momentos de dolor.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Victor Feijoo, silvia Gimenez Benavente, Rodrigo Manuel, Maria Elena y Maria Alejandrina Feijoo, participan su fallecimiento y acompañan a la querida familia Paz.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Pedro Jose Basbus y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Mariano Basabe y Mariela Tarchini, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Federico Jose Basbus, participa el fallecimiento del abuelo de su amiga Zoqui y acompaña a toda su familia en estos momentos de dolor.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. Raúl Julio César Abate y familia participa su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Jose Maidana, Maria Eugenia Luna y familia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Carlos Ramos y Josefina Rímini, acompañan a sus hijos y flias, en tan dificil momento. Ruegan por su descanso eterno.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Jorge Vittar, su Sra. Georgina, sus hijas Justina e Ines, poarticipan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Familia Gabarron, participa su fallecimiento y acompaña en este dificil momento a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Victor Emilio Zain, y Maria Delia Jimenez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dra. Maria Eugenia Carabajal y Susana Robles, participan el fallecimiento del Sr. Padre de su Amiga Gunci.Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Silvia, Claudia y Roxana, amigas de su hija Gunci, Acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Gustavo Paz, Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Roberto Poliche y Veronica Dieguez, participan conprofundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querido Amigo Abel y flia. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Blanca Gonzalez de Vittar, sus hijos Jorgito y flia., Alejandro y flia., Cecilia y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Alfonso Montes de Oca, sus hijos Solana y Alfonso y su Madre Marcia Julieta Elli, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran y sus hijos Florencia y Emiliano participan su fallecimiento y despiden con tristeza a su querido amigo Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Juan Bautista Espeche, Cecilia Funes de Espeecha y sus hijos, Maria Jose, Juan, Santiago y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. María del Carmen Barrio participa el fallecimiento del querido Gustavo y acompaña a sus hijos con el cariño de siempre.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Hugo A. Torri, sus hijos Hugo y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Ximena María Beltrán, sus hijos Luciana, Hugo y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Lady y Paola Aydar participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Teresa Emilia Bianchi de Montes, sus hijos y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA DE MEDINA, DORILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Sus hijos Cacho, Cristina y Guillermo participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio El Descanso. C de duelo P L Gallo 340 (SV) CARUSO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALEGRE, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. "Siempre anduviste por buenos caminos, dejando huellas imborrables en tus hijos, nietos y en todos aquellos que te conocieron. Te extrañamos mucho". Su esposa Teresa Jaimes, sus hijos María de los A. y José María, sus nietos Milagros, Nahiara, Martina, Luisana y Benjamín. Se invita a la misa que se oficiará mañana 17/6 a las 20.30 en la Catedral Basílica.

FIGUEROA, ÁNGEL EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Hermano querido, lamentamos profundamente tu desaparición física. Al cumplirse nueve días de tu partida al reino celestial, tus hermanas Margarita y Buby Figueroa invitan a la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.. Te recordaremos siempre.

TORRES, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Querido sobrino, hace un año que ya no estás con nosotros. Parecería que fue ayer cuando sonó el teléfono para darme la peor noticia. No puedo creer todavía, siempre me pregunto porque y no hay respuesta pero se que estás con el Señor y desde allí cuidas a tu familia. Te extrañamos mucho. Descansa en paz. Su tía Myriam, Mirta y su prima Camila invitan a la misa hoy a las 11 en la parroquia Nuestro Señor de Mailín, para rogar por tu eterno descanso.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. ¡Feliz Día del Padre! En este día que es evidente tu ausencia física, tu familia te recuerda con todo su amor. Estamos seguros de que estás junto a Dios y tus demás seres queridos, pero dejaste huellas, momentos y recuerdos inolvidables en nosotros. Te amaremos por siempre. Su esposa Teresa Borque, sus hijos Mercedes, Anita y Emanuel Krupick, Martín y Valeria Videla, su nieto Lautaro y demás fliares.

ESTANCIERO, PEDRO DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. El destino no nos permitirá nunca más volver a verte. Es muy triste saber que no podremos abrazarte más en éste día y tener que celebrar solo con el recuerdo de las huellas que dejaste en nuestras almas. Lo único que nos consuela es que siempre trataremos de ser buenos hijos y donde quiera que te encuentres seguiremos dándote motivos para que te sientas orgulloso de nosotros. ¡Te amamos, Pa! Lisandro y Bárbara. Paetient amare. A.V.

LOTO, JAVIER EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció 6/11/17|. Papi, hoy en tu Día sentimos aún más tu ausencia, pero tus enseñanzas de amor, honestidad, solidaridad y trabajo nos hizo encontrar la verdadera riqueza de una vida plena, siendo felices con lo que somos y tenemos. Llevamos grabados eternamente cada momento y recuerdos vividos. No te fuiste nunca... Solo te hiciste invisible a nuestros ojos. Te amamos eternamente, descansa en los brazos de María en la casa de Dios Padre Celestial. Su esposa Marta Campos, sus hijas Analía del Valle, Analía del Carmen y Marta Mariela Loto, sus hijos pol. René Campos y Javier Petrino, su nieto Ernestina Campos y su hija de corazón Estrella Campos.

MURATORE PIAZZA, PASCUAL ÁNGEL (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/16|. Gracias padre por darnos la vida, educarnos, amandonos y ayudandonos hasta el final. Siempre estás en nuestro recuerdo hoy en especial en el dia del padre. Tus hijos Héctor Ángel, Alicia Beatriz, tu querida hija política Marcela Fontana, esposa Maria Teresa Rotondo, tus nietos y bisnietos. Ruegan al Señor porla paz de tu alma.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "Si alguno me sirve, mi padre lo honrrará". Los amigos de su hermana Pelusa; Dolores, Berta, Bocha, Eve, Marta, Mirle, Morocha, Negrita, Mirta, José y Chini, participan con pesar su falleciiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Ing. Mario Simon y su esposa Graciela Juarez Garcia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Manuel Héctor Alvarez, su esposa Dra Delia Raab de Alvarez y familia participan con dolor su fallecimiento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino". Gustavo Montenegro, Natalia Saavedra y sus hijos Nicolas y Facundo, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El Club de Leones Sgo. del Estero participa con pesar el fallecimiento del padre y padre politico de sus miembros. aby y Joel respectivamente. Elevamos oraciones para su descanso y cristiana resignacion a su flia.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Compañeros de su hija Gabriela del Hospital de Tránsito de Brea Pozo participan su fallecimiento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Rody Sanchez y familia participan su fallecimiento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Su esposa: María Dolores Gallardo, sus hijos: Valeria, Ariel y Mariela, sus hijos pol.: Ramiro, Lucrecia y Fernando, y nietos part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 11,30 en el cement. Jardin del Sol. Casa de duelo: Irigoyen y Garay ( S. V. ) HAMBUGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Papá querido, te vamos a extrañar siempre, te amamos, descansa en paz. Su hija Valeria, su esposo Ramiro e hijos Ignacio, Renata y Eliseo, sus bisnietos Faustina e Isaías participan con dolor su fallecimiento.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Su hija Mariela, su hijo político Fernando, sus nietos Lisandro, Sofía y Eliseo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Su hijo Ariel, su hija política Lucrecia y sus nietos Camila, Matilde y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Pato querido, ya estás con el Señor. Que Él te de el descanso eterno, que acreciente la fe de tu familia y la lleve a la resignación. Te despedimos con amor y esperanzas. Su tía Marta Giménez de Sayago, sus primos Luis Sayago y Marta Sayago y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. "Gracias querido doctor por el legado que dejas a nuestro círculo". Comisión directiva y empleados del Círculo Odontológico de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dra. Ángela Ruiz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pato. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dra. Roxana Argibay y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pato. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. "Hasta siempre querido primo". Héctor Sayago, Elena Jozami, Bárbara y Paola participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Marilyn Carranza, sus hijos Gustavo y María Laura; Pichi Paz acompañan a toda la familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Liliana, Juan Carlos Medina y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Graciela y familia en tan difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Que el Señor te reciba en sus brazos hermano querido. Graciela Moreno, sus hijos Mariana y Ariel; Mariano y Cecilia; Mario y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Su consuegra Ángela Pullarello de Fornés, sus hijos Luis y Ramiro Fornés participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor y acompañan a su esposa, hijos y nietos en el dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello sus hijos Mariano, Loly, Antonio y Aldo y respectivas familias participan con profundo dolor su partida y acompañan a su familia. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Silvia Cubas, Lis, Pilar, Ezequiel y Agustín Gallardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dra. Doris Jordá y Lorena Alagastino participan con inmenso dolor su fallecimiento, rogando resignación a toda su familia.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. Humberto Palavecino, Dra. Doris Jordá y sus hijos Pilar y Julián Palavecino participan el fallecimiento de su amigo Mariano.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Supervisora escolar Marta Valdez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Sr. Supervisor de Nivel Primario Prof. Rubén Salazar. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Ing. Mario Simon y flia. participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermano Victor. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Olga Espoz de Calderón y familia, participan el fallecimiento de la esposa de su compañero de Supervisión Escolar Lic. Rubén Salazar. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

SUÁREZ, CIRILO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Su esposa Clara Noriega, hijos Griselda, Manuel, Betiana, soledad, Verónica, h. pol. ale, Pedro, Rodriguez, nietos, bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio local. a las 11 hs. casa duelo Los Quiroga, ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SUÁREZ DE LOBO, DANIELA R. (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/05|. Hoy mi niña linda, estarías cumpliendo tus años. No te irás nunca de nuestro corazón. Los que te amamos podemos encontrarte siempre, todos los días, junto a tus perfumes, tus rosas rojas, tus melodías preferidas, en cada palabra, eras una persona especial, siempre con una sonrisa. Le damos gracias a Dios por haber compartida tus hermosos 35 años, al lado nuestro, eran pocos pero el Señor lo dispuso así, te quería su lado, para ser la estrella más brillante y hermosa en el cielo, desde tu bello lugar nos guías y acompañas. Desde aquí te damos ese abrazo tan grande como el cielo y te deseamos un Feliz Cumpleaños. Quienes te extrañamos y te queremos. Tus hijas Meli, Ari, tu hna. Karina, tu madre Victoria, tu amiga Cecilia. ''Feliz cumple mi amor''. Hoy te recordaremos con una misa a las 20 hs la Parroquia Cristo Rey.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SANTILLÁN, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. El dia del padre es para homenajear a todos los papitos y aunque precisamente en este dia hace ya 10 meses que no estás mas en este mundo, siempre seguiremos recordando lo mejor de ti en esta fecha tan especial y en cada uno de nuestros dias hasta nuestro reencuentro y si bien no podremos darte un abrazo, si podremos elevar una oración al Cielo. Tu esposa Susana, tu hija María Celeste, tu tía Eva, tu suegra Angeles Yolanda, tu hermano Ricardo y su esposa Mirta, tus sobrinos Luis y flia, José Felix y flia y Carlos y flia.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CUEVA, BLANCA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Lilia Beatriz Japaz, sus hijos Jorge, Sandra y Gaby Mitre, participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amiga. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

JUÁREZ DE SALEME MARIA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "Bienaventurados los mansos, porque poseerán el reino del Mesías". Alberto Pablo Paradelo, Marcela Paradelo y familia participan su regreso a la casa de Dios.

JUÁREZ DE SALEME MARIA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Eduardo Antonio Abalovich, acompaña con dolor su fallecimieento y ruega oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ESTELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Sus hijos Gabriel, Miguel, Pedro, Jose, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio Cristo Redentor. Fernández. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Al cumplirse el primer mes de tu partida a la Casa del Padre, el sufrimiento se disipa ante la seguridad de que tu amor infinito siempre nos acompaña. El dolor de tu ausencia física sigue latente en nuestra casa, no podemos evitar extrañarte. Fuiste un ser especial brindando a todos tus consejos y sonrisa. Dios sabe que nuestros ojos lloran siempre tu partida al cielo que aún no podemos aceptar. Tu madre, tu esposa, hija, hermanas y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías. Besos al cielo amado Piter. Descansa en Paz.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Al año y siete meses de tu partida al Reino de Dios, ruego estés junto a el y brille para ti la luz que no tiene fin. Siempre estás en mi corazon y en mis mejores recuerdos Tia Elvira. Su sobrino del corazón Cornelio Gerez, invita a la misa que se realizará el domingo 16 a las 20 hs. en la Iglesia Nuestra Sra. de Loreto.

MANSILLA, JORGE RAUL (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/07|. En el dia del padre quiero recordarte como el buen padre que fuiste, trabajador, bondadoso y dedicado a la familia, gracias por todo querido papá, descansa en paz junto a Dios. Su hijo del corazón Cornelio Gerez, invita a la misa que se realizará el domingo 16 a las 20 hs. en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.