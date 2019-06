Fidalgo construyó su vida en función de la danza y ahora no puede bailar

16/06/2019 - 20:34 Pura Vida

“Yo me rompí los ligamentos cruzados, que son los que sostienen la rodilla, mientras hacía el Bailando. Ahí me tuvieron que operar y pasé por un proceso de recuperación que duró cuatro años. Y nunca pude volver a bailar porque no me quedó bien la pierna”. Así lo explicó Laura Fidalgo, en diálogo con Teleshow, mientras reveló: “Yo estoy con terapia, porque cuando me lesioné la primera pierna estuve con mucha depresión. Lo que pasa es que como no salgo a llorar, opté por guardarme y aislarme del medio. Pero tenía que ver a una psicóloga casi todos los días”.

Y agregó: “Lucho todos los días para no caer en la depresión. Cada tanto me agarra un bajón importante. Pero no llego a la depresión porque yo no me lo permito”.

Hace un año, mientras compartía con su ex pareja, Pablo, unas vacaciones en Miami, andando en bicicleta se cayó. “Ahí me rompí los ligamentos cruzados de la otra pierna, la derecha. Y también me tuve que operar”, contó.

“Para cualquier persona es terrible. Pero, siendo bailarina y habiendo enfocado mi vida a eso desde los 3 años y medio, es mucho peor. Yo dejé de bailar cuando se me rompieron las rodillas. Pero nunca antes había parado”.