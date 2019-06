Mañana seguirá el pago de haberes a beneficiarios de la Anses

16/06/2019 - 22:43 Santiago

Mañana continuará el pago de los haberes de mayo y el medio aguinaldo a los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen los $13.103, según este cronograma:

Documentos terminados en 5 y 7 lo harán hoy; terminados en 7 y 8 mañana y en 9 el viernes.

En tanto las jubilaciones y pensiones que superen los $13.103, se pagarán a partir del lunes 14, con el grupo de quienes tienen documentos terminados en 0 y 1; terminados en 2 y 3 cobrarán el martes 25; en 4 y 5 el miércoles 26; en 6 y 7 el jueves 27 y en 8 y 9 el viernes 28.

Las fechas de AUH son las mismas que para las asignaciones por Embarazo y quienes cobren en el banco o por cajero automático tendrán depositados sus haberes en las siguientes fechas, teniendo en cuenta la terminación del número de documento.

Terminados en 5 cobrarán mañana; en 6 el miércoles 19; en 7 el viernes; en 8 el lunes 24; y en 9, el martes 25.

Asignaciones Familiares. Mañana cobrarán los beneficiarios cuyos documentos terminen en 4 y 5; mañana lo harán los terminados en 6 y 7, y en 8 y 9 el viernes.

Becas Progresar. Continuarán con el siguiente cronograma: DNI terminados en 5, el martes 18 (B) y el viernes 21 (C); en 6 el miércoles 19 (B) y el lunes 24 (C); en 7 el viernes 21 (B) y el lunes 24 (C); en 8 el lunes 24 (B) y el martes 25 (C); en 9 martes 25 (B) y (C). Tanto hoy como el jueves no habrá pagos.