El Tribunal de Alzada erosiona la libertad de un colectivero, acusado de violar a hijastra de 12 años

16/06/2019 - 23:43 Policiales

Un tribunal de alzada determinó que el Juzgado de Género es competente para entender en una causa de abuso sexual, cuya víctima es la hija de una mujer golpeada por su ex pareja, un colectivero.La historia arrancó en abril de 2017. La mujer denunció al colectivero (su ex, tras cinco años de convivencia) por amenazas de muerte y ante la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, ahondó que el individuo también abusaba de su hija, de 12 años.Los profesionales asistieron a la menor y recibieron una detallada cronología de presuntas vejaciones sexuales.En Cámara Gesell, la menor enumeró tocamientos y una ocasión en la que el sujeto la habría accedido carnalmente.En julio, la policía detuvo al conductor, de 42 años, con residencia en Salta Prolongación. “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo o convivencia”, fueron los cargos de una delicada investigación, entremezclada entre violencia de género y abuso sexual.Rápido, el abogado Miguel Torres objetó la medida, por juzgar que Género no tiene facultades en casos de abuso.Interpuso un hábeas corpus con eximición de prisión en subsidio, rechazado por una jueza de Género, quien confirmó la detención sobre el colectivero.Torres fue al 4º piso y la Cámara de Apelaciones le dio la razón, al establecer que el Juzgado de Género no era competente en abuso sexual.En el fallo, tres jueces excluyeron de la causa el abuso a la nena y sólo ratificaron el proceso por “amenazas” en contra de su madre.De paso, los vocales ordenaron la libertad del colectivero.