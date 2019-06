Treinta años después habló la jueza que condenó a Monzón

17/06/2019 - 00:26 Policiales

“Hoy Monzón hubiera sido condenado por femicidio, claro, pero entonces no se hablaba de femicidios. En su momento la condena fue muy justa (11 años). De hecho la sociedad estuvo muy dividida con la sentencia, muchos no podían creer que se condenara a alguien tan famoso”. Alicia Ramos Fondeville fue la presidenta del tribunal que el 3 de julio de 1989 condenó a Carlos Monzón a once años de prisión por homicidio simple.

En diálogo con Clarín, la ex magistrada confesó: “Tuve mucho miedo, recibí amenazas. Monzón tenía barrabravas que nos seguían”.

La historia recuerda que en la mañana del 14 de febrero de 1988, Alicia Muñiz fue hallada en el piso, boca abajo, casi desnuda, muerta.

Monzón dijo que discutieron y ella corrió y saltó del balcón del chalet en el que estaban. También aseguró que él se arrojó tras ella para rescatarla, y acabó con un brazo fracturado. Sin embargo, los peritos develaron en el juicio que la modelo ya estaba inconsciente antes de caer.

En la práctica, Carlos Monzón golpeó, estranguló y tiró del balcón a Muñiz, ex pareja y madre de su hijo.

“Estaban separados y él aparecía en el departamento de ella a los gritos en la madrugada, decía que quería ver al hijo a esas horas. Ella lo denunció varias veces. Los vecinos fueron sus testigos”, indicó Fondeville.

“Yo soy un prototipo de la discriminación de las mujeres”, dijo la doctora Fondeville.

-¿Se consideró un agravante que fuera boxeador?

-No. En realidad se consideró como atenuante que él había sido un niño criado en un contexto de violencia. En un lugar muy pobre. La violencia marcó su vida: fue lo que lo llevó a la fama, a matarla, a vivir con violencia y a morir también. Se mató él mismo, en la ruta.

-¿Monzón también había sido violento con otras parejas?

-Sabemos que ejerció violencia sobre una persona muy famosa, pero ella nunca lo denunció. Sabemos que el día de la sentencia ella dijo: ‘Podría haber sido yo’.

Después del “caso” Monzón, se crearon las comisarías de las Mujeres, y se empezó a hablar de violencia de género. Se desterró la idea del crimen pasional y la justificación de los celos como atenuantes. Se entendió que la violencia doméstica no era un tema privado sino público. Y que los medios de comunicación y la Justicia deben tener perspectiva de género.