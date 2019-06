Valentín Aguirre: “La clave fue haber tenido siempre buena tracción”

17/06/2019 - 00:53 Deportivo

Valentín Aguirre, en un domingo con muchas complicaciones con la energía a nivel país, vivió una jornada que no olvidará por lo que cosechó en la pista del autódromo internacional de Las Termas de Río Hondo.

La clasificación del sábado cayó del cielo después de no tener un coche para pelear la pole. Sin embargo ayer domingo el JP Carrera supo aprovechar la situación y adaptar el coche para tener un ritmo demoledor que tal vez fue un poco igualado sobre el final por Silva, pero que le permitió llevarse la segunda victoria del año:

“Traté de venir siempre a fondo tratando de que el Pato (Silva) no esté cerca, porque él tenía mejor motor. Me llevó a la par en el relanzamiento varias veces. Me costó”, manifestó Aguirre en la jornada de ayer, después del podio.

“Las últimas cinco vueltas se cayó un poco de golpe el ritmo, pero tuvimos buena tracción toda la carrera. Esto fue clave”, aseguró el piloto que ganó ayer la final del Turismo Carretera en Las Termas.

Santiago Mangoni

Por su parte, el piloto de Chevrolet, Santiago Mangoni, no dejó escapar la chance de meterse en el podio y terminó cosechando un tercer puesto muy meritorio.

“Había que estar en el lugar y momento indicado. Se pudo dar y me pone feliz este tercer puesto”, destacó el piloto de Chevrolet.

Mangoni tuvo que retener a Spataro en la primera serie, pero el hombre de Torino le torció el brazo.

En la final le tocaba largar con 20 kilos atrás de los ganadores matinales, aunque finalmente fue aprovechando abandonos ajenos como el de Ledesma, Werner y Spataro para meterse entre los 3 de adelante, sin un ritmo tal vez para pelear la punta, ya que quedó a una diferencia enorme de los dos líderes.