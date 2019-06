La velada de gala del 9 de julio tendrá a Los Carabajal

17/06/2019 - 20:39 Pura Vida

Los Carabajal y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), que dirige el maestro Pedro Barbieri, serán los artistas que se presentarán en la velada de gala por el Día de la Independencia. El espectáculo se realizará el lunes 8 de julio, a las 21, en el teatro 25 de Mayo.

Mario “Musha” Carabajal, integrante del legendario conjunto folclórico santiagueño, habló con EL LIBERAL acerca de la importancia que le otorga a este concierto.

“Indudablemente, para nosotros es algo relevante por lo que implica una fecha tan cara al sentimiento de los argentinos. Hacerlo en un lugar tan cálido y representativo de la cultura de Santiago del Estero, como es el teatro 25 de Mayo, es algo extraordinario”, expresó Mario.

Añadió: “Estamos muy felices de haber podido concretar para estar en la función de gala el día 8 de julio. Simplemente, estaremos presentando la historia de Los Carabajal que va recorriendo el mundo y que cada vez se compromete más con la cultura y con la representatividad de Santiago del Estero. Estar en el teatro 25 de Mayo, uno de los mejores que tiene el país, y que a Dios gracia lo tenemos los santiagueños, es disfrutar de un momento muy especial”.

Otro hecho especial que tendrá esta velada de gala será la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Unse. “Musha” está orgulloso de que se haya dado esta oportunidad.

“Esto es algo que se ha concretado en estos días gracias a la gentileza del rector de la Unse, Héctor Paz, como también de la predisposición de Pedro Barbieri, director de la orquesta. Gentilmente, van a prestar sus servicios, sin ningún costo. Se sumarán a un hecho relevante. En la Sinfónica participan músicos extraordinarios. Tiene un alto nivel la Sinfónica de la Unse”, remarcó Carabajal en su entrevista con EL LIBERAL.

“Es un hecho muy importante el poder estar juntos para proyectar y mostrar que en Santiago del Estero se puede hacer la unión de un grupo como el nuestro, Los Carabajal, con una agrupación como es la Orquesta Sinfónica de la Unse”. Es también mostrar que hay un alto nivel de representatividad de Santiago del Estero con una proyección para poder trasladarlo a distintos puntos del país”, remarcó el prestigioso artista nacido en La Banda.

La primera vez

“Musha”contó: “Esta es la primera vez que vamos a tocar de esta manera. Si bien nosotros hemos grabado con orquestas de cuerdas integrada por ocho a diez intérpretes, pero con una sinfónica imponente como es la que tiene la Unse nunca lo habíamos hecho”.

“Esta es una idea que la podemos concretar ahora por la predisposición que tienen los integrantes de la Orquesta Sinfónica, así como también de las autoridades de la Unse. Este espectáculo tiene su relevancia en el hecho de la representatividad. Hacerlo en el teatro 25 de Mayo es el marco adecuado”.

Al referirse acerca de quién los convocó para participar, Carabajal recalcó: “A nosotros nos propusieron a través de Isabel Noriega (representante de artistas). Cuando me consultan, tenía como idea el hecho de la unión de Los Carabajal con la Orquesta Sinfónica de la Unse. Cuando me proponen concretamente esta posibilidad, empecé a activar los contactos hasta llegar al momento de la reunión con Héctor Paz, el rector de la Unse, y con Pedro Barbieri, director de la Sinfónica. Ellos mostraron una predisposición para cristalizar el proyecto que me han hecho sentir muy bien que la historia de Los Carabajal tiene una importancia y que para ellos también es un hecho importante ser parte de estas iniciativas”, añadió.l