Gaetani dice que Darthés la amenazó

Romina Gaetani confesó semanas atrás que es otra de las mujeres que vivió un mal momento con Juan Darthés mientras trabajan juntos en la telenovela “Soy Gitano” porque “se pasó de la raya”.

Ahora, la actriz fue por más y reveló que mientras compartían la tira “Simona”, la última que protagonizó el actor antes de que estallara la denuncia de Thelma Fardin por violación, Darthés la amenazó con demandarla si no aclaraba o se retractaba de su apoyo a Calu Rivero, la otra actriz que también lo había acusado por acoso.

“En ‘Simona’ hubo situaciones que no fueron agradables con él como compañero, pero no porque me pusiera una mano encima. Fue a nivel persona, no me gustó porque viví situaciones de destrato y maltrato por parte de Juan”, dijo Romina.

“Él se sintió muy amenazado y a mí me puso contra la pared: me dijo que si yo no salía aclarar o a desmentir lo que estaban diciendo me iba a poner un abogado a mí”, subrayó.

En aquel entonces Romina se había solidarizado con Calu cuando ésta contó que en el año 2012 debió abandonar la exitosa telenovela “Dulce amor” porque Darthés, con quien compartía el protagónico, se excedía en los besos.

Gaetani la respaldó a través de las redes sociales cuando estaban grabando aún “Simona” con Darthés, y aún Thelma no había hecho su denuncia por la violación que sufrió mientras estaban de gira por Nicaragua con “Patito feo”, hace una década.

“Nunca recibo agresiones, pero desde que hablé de lo que me pasó con Juan, recibo comentarios de todo tipo en las redes sociales”, advirtió Gaetani sin querer dar detalles de qué fue específicamente lo que sucedió entre ambos. l