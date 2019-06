¿De qué color son? La ilusión óptica que es confunde a la web

17/06/2019 - 23:26 Mundo Web

Una nueva ilusión óptica tiene confundida a los usuarios de las redes sociales, que no pueden descifrar de qué color son las esferas.

En las publicación se pueden ver unas esferas que aparentan tener un color amarillo, rojo o violeta. Sin embargo, en realidad todas son de un tono marrón claro, explica David Novick, profesor de Ingeniería en la Universidad de Texas (EE.UU.) y autor de la imagen.

El efecto —conocido como 'la ilusión de Munker-White'— se debe a las líneas horizontales verdes, rojas y azules que pasan por delante o por detrás de las esferas, haciendo que el cerebro interprete erróneamente el color de las mismas.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2