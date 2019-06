Leopoldo Jacinto Luque, filoso y enojado con el presente de la selección

18/06/2019 - 01:20 Deportivo

Leopoldo Jacinto Luque fue campeón del mundo con la Argentina en el Mundial 78. Incluso, le hizo un gol a Francia por la fase de grupos y también convirtió un doblete ante Perú en el famoso 6 a 0 de ese torneo. Tuvo un etapa como entrenador en la década del 80 con Unión y años después en el fútbol de ascenso. El ex futbolista de River opinó de la actuación de la Selección Argentina en la derrota 2 a 0 ante Colombia y tuvo fuertes cuestionamientos individuales.

“No tengo nada con ningún jugador, simplemente hablo como un hincha, pero parece que Di María alquiló o compró el puesto, no sé cómo es porque todos los llaman. Nunca lo vi hacer una jugada. Tal vez, cumplirá una función, pero mínima, porque un volante de ida y vuelta que en su club hace goles y qué sé yo. Pero en la Selección hizo pocos goles y tuvo algunas buenas actuaciones. En este partido, yo nunca lo vi desbordar o tirar un centro, o moverse. Es como que está cuidando su quintita o se la están cuidando”, opinó sobre el “Fideo”.

“Está todo bien con Messi, me asombra cuando hace algunas jugadas y goles espectaculares, pero hay momentos que cuando las cosas no salen parece un muchacho que mira pasar por acá. Es como que dice ‘me cambié y me puse a jugar un rato’, porque no impone todo lo que él sabe hacer. Estará cansado que nadie lo ayude, estará cansado de que todo lo tiene que hacer él”, opinó sobre Messi.

“Messi tiene que jugar con otros dos delanteros. El pibe Dybala no me convence”, sostuvo.

“A Maradona no le salían las cosas, se le corría el alma. Agarraba dos pelotas, hacía dos jugadas y se terminaba la historia y tenía más carácter: hablaba y decía”, agregó para diferenciar a “Leo” de Diego Maradona.l