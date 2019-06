Stornelli elevó a juicio parte de la causa de los cuadernos

18/06/2019 - 15:11 Policiales

El fiscal federal Carlos Stornelli elevó a juicio oral parte de la causa de los cuadernos por las anotaciones del chofer de Oscar Centeno, uno de los casos más controversiales de los últimos tiempos.

Junto al fiscal Carlos Rívolo, Stornelli presentó un escrito de 678 páginas para mandar a juicio a la ex presidente Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita. Como organizadores de la banda figuran el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y al financista Ernessto Clarens.

Para la Justicia, López, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Nelson Lazarte, Centeno, Gerardo Ferreyra, Germán Nivello y Oscar Thomas “resultaron ser miembros porque, a diferencia de otros imputados, cumplían ciertas directivas dependiendo del rubro en el que se encontraban”.

Los empresarios Angelo Calcaterra, Hector Sánchez Caballero, Juan Carlos De Goycoechea, Armando Loson, Nestor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Aldo Roggio, Alejandro Ivassinevich, Raul Vertua, Benjamin Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raul Copetti, Rubén Aranda, Carlos Mundín, Miguel Angel Marconi y Claudio Glazman, está acusados de haber pagado coimas.

El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y asesor Hugo Larraburu; y los ex funcionarios de Planificación Hernán Gómez, Fabián Ramón y Walter Fagyas, junto al remisero Hernán del Río, están acusados de cohecho pasivo.

Por último, los ex secretarios de Néstor y Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez y Daniel Alvarez serán acusados de encubrimiento y Fagyas, Otero y Copetti por tenencia de armas.