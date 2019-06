“Leyendas”, un revolucionario disco de Los Carabajal

18/06/2019 - 21:07 Pura Vida

“Leyenda” es el nombre que tendrá el nuevo disco, el número 53, que Los Carabajal editará en octubre próximo. Jairo, Lito Vitale, Soledad Pastorutti, Facundo Ramírez, y Rubén Patagonia son solo algunas de las figuras que participarán en esta placa en la que el legendario grupo no solo reversionará clásicos del repertorio sino que también estrenará composiciones.

Jairo le pondrá su voz a una renovada versión de “Cómo pájaros en el aire”. Facundo Ramírez, hijo del recordado Ariel Ramírez, con su piano, acompañará en la interpretación de “Juana Azurduy”.

Patagonia cantará en “Holocausto indígena” y Soledad estará en “El buen lugar”, un tema en donde su autor, Jacinto Piedra, habla “de la preocupación que tenía por la juventud como la tenemos todo por la paz en el mundo. Una referente para la juventud es Soledad. Jacinto está en la memoria colectiva de todo el país”, remarcó Mario “Musha” Carabajal, en visita realizada a la Redacción de EL LIBERAL.

“El disco tiene un alto contenido emotivo en estos tiempos en donde las cosas son como más livianas y no tan profundas. La historia de Los Carabajal nos reclama no ser livianos en la propuesta. Es por eso que buscamos a los referentes fundamentales de las canciones, caso Carlos Carabajal y Los Hermanos Ábalos, pero no descuidamos a las nuevas generaciones que han hecho un aporte fundamental, entre ellos Jacinto Piedra”, indicó.

“Musha” precisó que le ponen sus voces a dos temas de autoría de Jacinto Piedra. Se trata de “El buen lugar” y “Te voy a contar un sueño”. Contó que de “Los Hermanos Ábalos” grabaron “un escondido bien tradicional con el cual todos los santiagueños nos sentimos identificados, que es el escondido ‘Todos los domingos’. Lo que expresa esa canción está muy inserto en el santiagueño y es parte de una identidad fuerte que tenemos nosotros”.

Reveló que en “Leyendas” incluyeron “Holocausto indígena”, de Juan Carlos y Carlos Carabajal, un tema que está íntimamente ligado con la defensa de los pueblos originarios. “Ya su título es muy fuerte y dice mucho”, refirió en relación a “Holocausto indígena”. Aseveró que se trata de un “tema que no ha tenido mucha difusión ni grabación tal vez porque, el intérprete, por ahí, no se compromete tanto en ahondar en esos temas. Nosotros tenemos la autoridad para ahondar en esos temas y de hablar de esas luchas que son por los derechos, como también los derechos de las mujeres a través de un símbolo como Juana Azurduy, una mujer identificada con la lucha de los derechos de la mujer”.

Carabajal indicó que más allá de que los temas estarán en las plataformas digitales disponibles actualmente, ellos también apostarán al disco físico.

“Leyendas”, disco que estará conformado por 16 canciones, tendrá su presentación oficial a mediados de octubre en Buenos Aires.